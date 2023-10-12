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AH股新聞

12/10/2023 10:02

《Ａ股焦點》外資逾４０億人幣進場，白酒股見漲五糧液升１％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》被稱「國家隊」的中央匯金公司斥資４﹒７７億元（人民幣．
下同）增持四大行Ａ股，並表示在未來半年內繼續在二級市場增持，希望打破８月以來「聰明錢
」持續流出Ａ股的狀況。
　　今早開市未夠半小時，陸股通便有超過４０億元的北上資金進駐Ａ股，作為Ａ股特色股份的
白酒板塊見漲，五糧液（深：０００８５８）、舍得酒業（滬：６００７０２）升１﹒１％，貴
州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒６％，水井坊（滬：６００７７９）、洋河股份
（深：００２３０４）升０﹒５％。（ｅｙ）

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