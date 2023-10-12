《經濟通通訊社１２日專訊》被稱「國家隊」的中央匯金公司斥資４﹒７７億元（人民幣．

下同）增持四大行Ａ股，並表示在未來半年內繼續在二級市場增持，希望打破８月以來「聰明錢

」持續流出Ａ股的狀況。

今早開市未夠半小時，陸股通便有超過４０億元的北上資金進駐Ａ股，作為Ａ股特色股份的

白酒板塊見漲，五糧液（深：０００８５８）、舍得酒業（滬：６００７０２）升１﹒１％，貴

州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒６％，水井坊（滬：６００７７９）、洋河股份

（深：００２３０４）升０﹒５％。（ｅｙ）

