《經濟通通訊社１２日專訊》工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行

（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設

銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）昨日（１１日）晚間集體發布公告稱，控股股東中央

匯金公司於當日通過上交所交易系統增持其Ａ股股份，數量分別為２７６１﹒２萬股、

３７２７﹒２２萬股、２４８８﹒７９萬股、１８３８萬股，分別佔各自總股本的０﹒０１％。

以收市價估算，此次增持合計金額約４﹒７７億元（人民幣．下同）。

公告又顯示，匯金公司稱擬在未來６個月內繼續在二級市場增持。



＊２０１５年近２００億人幣增持，大幅高於此次＊



匯金公司上一次集體增持四大行可以回溯到２０１５年。２０１５年６月滬綜指升破

５０００點大關後觸發股災，兩個月內指數蒸發４５％，至８月２６日低見２８５０點，匯金公

司就在８月１９日晚間宣布通過協議轉讓方式受讓四大行的Ａ股股份。以當日收市價計耗資近

２００億元，相比之下，８年後的近５億元再次集體增持屬大幅縮水。

匯金公司為國有獨資公司，對國有重點金融企業進行股權投資，實現國有金融資產保值增值

。目前，其直接或間接控股、參股的金融機構還包括新華保險（０１３３６）

（滬：６０１３３６）、中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）、申萬宏源

（０６８０６）（深：０００１６６）、中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）、中信

建投（０６０６６）（滬：６０１０６６）等。

內媒引述業內人士認為，匯金公司的增持傳達出清晰的積極信號，是活躍資本市場的重要舉

措，有利於提振市場信心。Ａ股經歷較長時間調整後，其配置價值逐步顯現，有望逐步走出底部

區域。（ｌｃ）

