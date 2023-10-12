《經濟通通訊社１２日專訊》中央匯金公司昨日花費４﹒７７億元人民幣在二級市場增持工

商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）

、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）四大行股份，並表示將在未來６個月內繼續增持。

中金公司在最新發布的報告中評論指，歷史上匯金公司曾在２００８年９月、２００９年

１０月、２０１１年１０月、２０１２年１０月、２０１３年６月、２０１５年８月多次增持四

大行，增持位置均處於股價階段性低位，上述６次增持中，除２０１３年以外，四大行股價１－

３個月內均出現１０％左右的明顯反彈。

參考歷史經驗，中金認為本次匯金增持有望對市場信心形成一定提振。當前匯金公司帳戶入

市不僅為市場帶來邊際增量資金，也有利於穩定投資者信心。雖然近期海外市場尤其美債衝高對

全球風險資產表現都帶來一定影響，但國內較多經濟數據，包括ＰＭＩ、工業企業利潤、通脹等

均顯現內生增長動能有邊際修復的跡像。結合穩增長政策仍在加碼，以及市場整體處於歷史低位

的估值水平，Ａ股表現有望呈現相對韌性。四季度仍將是政策發力的重要時間窗口，關注階段性

及結構性機會。（ｌｃ）

