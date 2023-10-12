《經濟通通訊社１２日專訊》中央匯金公司昨日花費４﹒７７億元人民幣在二級市場增持工

商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）

、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）四大行股份，並表示將在未來６個月內繼續增持。

《證券時報》頭版發表評論文章指，匯金公司通常在股市出現非理性下跌或觸及市場底部時

才會出手，其增持對於穩定市場情緒、恢復投資者信心，無疑將起到積極的作用。應該說，作為

央企大股東的匯金這個時候主動「站出來」，有十分重要的護盤訊號意義，其真金白銀的實際行

動無疑帶了一個好頭。

近期，愈來愈多的央國企大股東以及產業資本也在行動，通過入市，積極發揮股市穩定器的

作用。例如，９月以來已有逾百家公司發布了增持或回購公告。增持和回購是維護上市公司投資

價值、增強市場信心的重要制度安排。相信在匯金公司的帶領下，後期保險資金、養老金、企業

年金等更多中長線資金加入，發揮出更持續、更有力的推動作用，那麼活躍資本市場、提振投資

者信心自然也會水到渠成。（ｌｃ）

