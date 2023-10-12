《經濟通通訊社１２日專訊》被稱「國家隊」的中央匯金公司時隔８年祭出救市招數，斥資

４﹒７７億元（人民幣．下同）增持四大行Ａ股，買入股份佔各自總股本的０﹒０１％。雖然此

次增持金額遠低於２０１５年救市時的近２００億元，但中央匯金表示在未來半年內繼續在二級

市場增持，希望打破８月以來「聰明錢」持續流出Ａ股的狀況。市場表現亦不失所望，保險、銀

行、券商三大金融板塊集體拉漲，帶動滬綜指高開０﹒７４％，報３１０１﹒７１點，甫開市即

收復三千一，深成指高開０﹒６％，創業板指高開０﹒５８％。

人民銀行今日進行１６２０億元７天期逆回購，淨回籠３４６０億元，連續４天收水共

１２７１０億元。《中國證券報》引述專家意見指，１０月是繳稅大月，疊加逆回購工具到期量

較大及特殊再融資債密集發行等因素影響，資金面可能會受到一定擾動，但人行呵護流動性的態

度依然明確，料將繼續綜合運用公開市場操作等政策工具，確保流動性保持合理充裕。

美國銀行一項調查顯示，中國消費者對未來收入的預期惡化，認為有望加薪的受訪者比例從

８月的２９％降至２６％，只有３１％的受訪者計劃在未來六個月增加支出，低於兩個月前的

３７％。結果還顯示，近４０％的受訪者預計未來一年房價將下跌，顯著高於８月時的２７％，

其中有超過兩成的受訪者認為房價在未來一年內會下跌超過１０％。

美國財政部長耶倫周三表示，她計劃本周在國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）年會期間，與人民

銀行行長潘功勝舉行雙邊會談，會談將涉及新興經濟體的債務問題。（ｅｙ）

