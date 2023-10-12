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AH股新聞

12/10/2023 11:33

《Ａ股行情》滬指半日升０﹒８％金融股漲，國家隊出手外資復流入

　　《經濟通通訊社１２日專訊》被稱「國家隊」的中央匯金公司時隔８年祭出救市招數，斥資
４﹒７７億元（人民幣．下同）增持四大行Ａ股，買入股份佔各自總股本的０﹒０１％。雖然此
次增持金額遠低於２０１５年救市時的近２００億元，但中央匯金表示在未來半年內繼續在二級
市場增持，希望打破８月以來「聰明錢」持續流出Ａ股的狀況。市場表現亦不失所望，保險、銀
行、券商三大金融板塊開市即集體拉漲，帶動滬綜指半日升０﹒８２％，報３１０４﹒３６點，
收復三千一，深成指升０﹒６９％，創業板指升０﹒７４％。
　　兩市半日成交５３９１億元（人民幣．下同），較上日同時段成交增加１﹒６％，陸股通淨
流入６０億元。
　　滙豐研究報告稱其低估中國經濟復甦所需時間，調低內地主要股指今年底目標價５％至８％
，不過較現價有６％至９％潛在升幅，將滬綜指今年底目標價由３５００點調低至３３００點。
　
＊四大行集體升，白酒股未夠熱烈＊
　
　　　中金公司在最新發布的報告中評論指，歷史上匯金公司曾在２００８年９月、２００９年
１０月、２０１１年１０月、２０１２年１０月、２０１３年６月、２０１５年８月多次增持四
大行，增持位置均處於股價階段性低位，上述６次增持中，除２０１３年以外，四大行股價１－
３個月內均出現１０％左右的明顯反彈。
　　滬綜指破三千一，四大行集體拉升，建設銀行（滬：６０１９３９）升２﹒１％，工商銀行
（滬：６０１３９８）、中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒９％，農業銀行
（滬：６０１２８８）揚０﹒３％。其他銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）升３％，
郵儲銀行（滬：６０１６５８）升２﹒６％，招商銀行（滬：６０００３６）升２﹒４％，交通
銀行（滬：６０１３２８）升２﹒１％。
　　北上資金進駐Ａ股，作為Ａ股特色股份的白酒板塊小幅見漲，五糧液（深：０００８５８）
升１﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒７％，水井坊（滬：６００７７９）升
０﹒６％。
　
＊天齊鋰業穩股價出連招，股價升６％＊
　
　　天齊鋰業（深：００２４６６）公告稱，公司第一大股東天齊集團將其出借的公司Ａ股股份
全部收回，並已提前終止轉融通證券出借業務，成為年內第二家提前終止轉融通的上市公司，與
此同時，天齊集團還增持天齊鋰業１４１﹒１１萬股，以求穩住股民信心。天齊鋰業Ａ股現價漲
５﹒９％，報５８﹒６９元。
　　內媒報道，匯頂科技（滬：６０３１６０）超聲波指紋識別產品將於年底供貨內地一家安卓
系統智能手機大廠旗艦機型，該股半日升４﹒８％，報７５﹒６元。（ｅｙ）
　
　　

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