《經濟通通訊社１２日專訊》被稱「國家隊」的中央匯金公司時隔８年祭出救市招數，斥資

４﹒７７億元（人民幣．下同）增持四大行Ａ股，買入股份佔各自總股本的０﹒０１％。雖然此

次增持金額遠低於２０１５年救市時的近２００億元，但中央匯金表示在未來半年內繼續在二級

市場增持，希望打破８月以來「聰明錢」持續流出Ａ股的狀況。市場表現亦不失所望，保險、銀

行、券商三大金融板塊開市即集體拉漲，帶動滬綜指半日升０﹒８２％，報３１０４﹒３６點，

收復三千一，深成指升０﹒６９％，創業板指升０﹒７４％。

兩市半日成交５３９１億元（人民幣．下同），較上日同時段成交增加１﹒６％，陸股通淨

流入６０億元。

滙豐研究報告稱其低估中國經濟復甦所需時間，調低內地主要股指今年底目標價５％至８％

，不過較現價有６％至９％潛在升幅，將滬綜指今年底目標價由３５００點調低至３３００點。



＊四大行集體升，白酒股未夠熱烈＊



中金公司在最新發布的報告中評論指，歷史上匯金公司曾在２００８年９月、２００９年

１０月、２０１１年１０月、２０１２年１０月、２０１３年６月、２０１５年８月多次增持四

大行，增持位置均處於股價階段性低位，上述６次增持中，除２０１３年以外，四大行股價１－

３個月內均出現１０％左右的明顯反彈。

滬綜指破三千一，四大行集體拉升，建設銀行（滬：６０１９３９）升２﹒１％，工商銀行

（滬：６０１３９８）、中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒９％，農業銀行

（滬：６０１２８８）揚０﹒３％。其他銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）升３％，

郵儲銀行（滬：６０１６５８）升２﹒６％，招商銀行（滬：６０００３６）升２﹒４％，交通

銀行（滬：６０１３２８）升２﹒１％。

北上資金進駐Ａ股，作為Ａ股特色股份的白酒板塊小幅見漲，五糧液（深：０００８５８）

升１﹒２％，貴州茅台（滬：６００５１９）揚０﹒７％，水井坊（滬：６００７７９）升

０﹒６％。



＊天齊鋰業穩股價出連招，股價升６％＊



天齊鋰業（深：００２４６６）公告稱，公司第一大股東天齊集團將其出借的公司Ａ股股份

全部收回，並已提前終止轉融通證券出借業務，成為年內第二家提前終止轉融通的上市公司，與

此同時，天齊集團還增持天齊鋰業１４１﹒１１萬股，以求穩住股民信心。天齊鋰業Ａ股現價漲

５﹒９％，報５８﹒６９元。

內媒報道，匯頂科技（滬：６０３１６０）超聲波指紋識別產品將於年底供貨內地一家安卓

系統智能手機大廠旗艦機型，該股半日升４﹒８％，報７５﹒６元。（ｅｙ）





