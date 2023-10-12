《經濟通通訊社１２日專訊》被稱「國家隊」的中央匯金公司時隔８年祭出救市招數，斥

４﹒７７億元（人民幣．下同）增持工農建中四大銀行Ａ股，買入股份佔各自總股本的

０﹒０１％。雖然此次增持金額遠低於２０１５年救市時的近２００億元，但匯金表示在未來半

年內繼續增持。保險、銀行、券商三大金融板塊開市即集體拉漲，滬綜指開市即破三千一，惟盤

中無以為繼，滬指全日僵持在三千一關口位置，外資全日淨流入亦只有６６億元，雖然已經是超

過半個月以來新高，但是從過往陸股通交易數據來看，效果並不顯著。

滬綜指全日升０﹒９４％，報３１０７﹒９點，回到三千一關但未企穩，深成指升

０﹒８３％，創業板指升０﹒７６％。

除了陸股通淨流入數據外，交投表現亦沒有轉旺，兩市全日成交８３１３億元，按日減

０﹒９％。

滙豐發表最新研報稱其低估中國經濟復甦所需時間，調低內地主要股指今年底目標價５％至

８％，將滬綜指今年底目標價由３５００點調低至３３００點，較現價有６％至９％潛在升幅。

另外，據《路透》報道，中證監上海監管局於９月２８日發布通知，禁止國內券商及其海外

子公司向內地新投資者提供香港等離岸帳戶的證券交易服務，現有內地客戶進行新的離岸投資也

會受到「嚴格監控」，以防境內投資者繞過中國的外匯管制。通知規定，券商需要在１０月底之

前下架招攬內地客戶進行離岸交易的Ａｐｐ和網站。



＊中行大漲３％，匯金增持官媒唱好＊



官媒《證券時報》在頭版發表評論文章，指匯金通常在股市出現非理性下跌或見底時才會出

手，今次增持有助穩定市場情緒，恢復投資者信心，有十分重要的「護盤訊號」，相信在匯金的

帶領下，保險資金、養老金、企業年金等中長線資金將陸續加入。

中金公司在最新發布的報告中評論指，歷史上匯金公司曾多次增持四大行，增持位置均處

於股價階段性低位，大多數時候，四大行股價在１－３個月內均出現１０％左右的明顯反彈。

滬綜指破三千一，四大行集體拉升，中國銀行（滬：６０１９８８）大升３﹒２％，建設銀

行（滬：６０１９３９）升２﹒７％，工商銀行（滬：６０１３９８）升２﹒５％，農業銀行

（滬：６０１２８８）揚０﹒５％。其他銀行股方面，中信銀行（滬：６０１９９８）、郵儲銀

行（滬：６０１６５８）升２﹒９％，交通銀行（滬：６０１３２８）升２﹒８％，招商銀行

（滬：６０００３６）升１﹒９％。

券商股亦升，中國銀河（滬：６０１８８１）漲４﹒２％，東方證券（滬：６００９５８）

升２﹒５％，中金公司（滬：６０１９９５）、申萬宏源（深：０００１６６）升１﹒９％，海

通證券（滬：６００８３７）升１﹒５％，國泰君安（滬：６０１２１１）升１﹒２％。



＊長城新車賣得好，股民拍拍手＊



長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）旗下新能源越野ＳＵＶ哈弗猛龍日前正式上

市，預售訂單此前突破３萬輛，官方微博更於今早宣布，新車大定訂單累計已破１萬張。長汽

ＡＨ狂飆，其中Ａ股漲停，報２８﹒１４元。

天齊鋰業（深：００２４６６）公告稱，公司第一大股東天齊集團提前終止轉融通證券出借

業務，同時還增持天齊鋰業１４１﹒１１萬股，以求穩住股民信心。天齊鋰業Ａ股股價漲７％，

報５９﹒２８元，並帶動其他有色股漲，江特電機（深：００２１７６）、吉翔股份

（滬：６０３３９９）、永興材料（深：００２７５６）、中礦資源（深：００２７３８）集體

漲停，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升８﹒５％，盛新鋰能（深：００２２４０）漲５﹒９％

。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３７０２﹒３８ ＋０﹒９５

上證綜合指數 ３１０７﹒９０ ＋０﹒９４ ３２５８﹒６６

上證Ａ股指數 ３２５８﹒５２ ＋０﹒９４

深證成份指數 １０１６８﹒４９ ＋０﹒８３ ５０５４﹒３１

深圳創業板指數 ２０１９﹒１０ ＋０﹒７６

上證Ｂ股指數 ２３４﹒１４ ＋０﹒５５ ０﹒５４

深證Ｂ股指數 １０９５﹒９６ ＋０﹒０９ ０﹒６１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

