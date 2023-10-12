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AH股新聞

12/10/2023 11:50

【內房困局】穆迪貶平安不動產至投機級，憂發生危機時平保拒支援

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下資管平台
平安不動產，此前被人舉報在與內地房企合作的一個項目出現貸款逾期，被法院要求承擔連帶清
償責任，但公司在發債時隱瞞有關債務違約事宜。平安不動產當時向中證監解釋，稱公司不存在
債務違約問題，且預計不會因相關案件所涉事項發生實際重大損失。
　　不過穆迪周三（１１日）發表報告，將平安不動產的發行人評級從投資級的Ｂａａ２連降兩
級，至投機級的Ｂａ１，並將展望調整為負面。穆迪還下調了平安不動產旗下子公司和債券的評
級和投資展望。穆迪在報告中指，平安不動產信用指標惡化、資金獲取能力遭削弱，不再支持其
投資級的信用評級，至於負面展望則反映公司改善營運表現的不確定性，以及在市場前景不明朗
的情況下，難以保持其對母公司中國平安的戰略和經濟價值。
　
＊穆迪：平安不動產投資項目或陷財務危機＊
　
　　穆迪分析，中國住宅房地產市場的持續下滑以及整體經濟增長放緩，將在未來１２至１８個
月內大幅削弱平安不動產的獨立信用質素，同時其傳統房地產項目可能陷入財務困難，增加平安
不動產的減值損失和負債。穆迪預計平安不動產將其業務重點轉向投資性房地產項目，但會延長
其投資期限和現金轉換周期，削弱現金流。
　　穆迪認為平安不動產流動性較弱，後續營運需要籌集新資金或得到中國平安的支持，但由於
國內地產市場疲弱，中國平安會否向平安不動產提供流動性支援存在不確定性。（ｅｙ）

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