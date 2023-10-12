《經濟通通訊社１２日專訊》據《路透》報道，中國證監會上海監管局於９月２８日發布通

知，禁止國內券商及其海外子公司向內地新投資者提供香港等離岸帳戶的證券交易服務，現有內

地客戶進行新的離岸投資也會受到「嚴格監控」，以防境內投資者繞過中國的外匯管制。通知規

定，券商需要在１０月底之前下架招攬內地客戶進行離岸交易的Ａｐｐ和網站。

報道引述消息指，監管機構的意思是有關規定立即生效。



＊離岸投資禁令，從境外券商擴至境內同業＊



若消息屬實，則是中證監首次就境內投資者進行離岸交易向內地券商行業發出明確限制。事

實上，當局早於去年底已展開整治工作，禁止富途控股、老虎證券等境外券商在內地開展跨境證

券業務。當時中證監表示，根據《證券法》等相關法律法規，富途和老虎證券的行為已構成非法

經營證券業務，按照「有效遏制增量，有序化解存量」的思路，擬要求兩家券商對違法違規行為

進行整改。

富途控股和老虎證券此後同意整改，並於今年５月中分別在內地下架「富途牛牛」和「老虎

國際」Ａｐｐ，不過兩公司當時均強調存量境內客戶可繼續交易。香港券商方面，耀才證券

（０１４２８）暫時關閉內地身份開戶客戶的帳戶，國泰君安（０２６１１）

（滬：６０１２１１）旗下的國泰君安國際（０１７８８）據傳亦於今年初暫停內地居民身份開

戶。（ｅｙ）

