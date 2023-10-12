《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒報道，日本衛材藥業（Ｅｉｓａｉ）和美國渤健公司

（Ｂｉｏｇｅｎ）聯合開發的阿爾茨海默病（ＡＤ）新藥Ｌｅｑｅｍｂｉ正式通過海南省藥品監

督管理局審核，落地海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區（下稱「海南樂城」），商品名為「樂意

保」，定價每瓶３３２８﹒２元人民幣。落地海南樂城，意味患者無論是否具有海南戶籍，均可

在樂城購買該款藥物，但僅可在樂城使用該款藥物，不能帶出樂城範圍。

海南樂城是中國唯一的「醫療特區」，於２０１３年經國務院批准設立，享有「特許醫療、

特許研究、特許經營、特許國際醫療交流」等一系列特殊政策，也是中國內地唯一真實世界數據

應用的先行區。

今年７月６日，美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）宣布完全批准Ｌｅｑｅｍｂｉ（通用名

：Ｌｅｃａｎｅｍａｂ）上市。這是２０年來首款獲得ＦＤＡ完全批准的阿爾茨海默病新藥。

Ｌｅｑｅｍｂｉ的３期Ｃｌａｒｉｔｙ－ＡＤ研究由全球２３５個研究中心參與，納入１７９５

名年齡介乎５０－９０歲的輕度阿爾茨海默病患者。結果表明，治療６個月後，Ｌｅｑｅｍｂｉ

組和安慰劑組出現顯著統計學差異；治療１８個月後，Ｌｅｑｅｍｂｉ組患者的認知和記憶功能

下降的速度減慢了２７％。根據模型預測，Ｌｅｑｅｍｂｉ將早期阿爾茨海默病患者進展為中度

的時間推遲２－３年。（ｓｌ）

