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AH股新聞

12/10/2023 14:23

【數據前瞻】內地９月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據明公布，機構料持續向好

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局將於明日上午公布９月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。據《
路透》綜合約４０家機構預估中值顯示，內地９月居民消費價格指數（ＣＰＩ）同比漲幅料小幅
續升至０﹒２％，連續第二個月為正；７月ＣＰＩ同比下降０﹒３％，為近兩年半首次陷入負值
。９月工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）則預計因基數拖累進一步減弱、國內需求邊際回暖帶
動工業品價格回升等，同比降幅進一步收窄至２﹒４％。
　　國泰君安宏觀董琦團隊在數據預測報告中稱，服務價格繼續修復，食品價格相對穩定，油價
邊際支撐，本月ＣＰＩ同比將繼續回升。該團隊預計，９月ＣＰＩ同比升至０﹒２％，環比
０﹒５％，略高於季節性，核心ＣＰＩ預計升至０﹒９％；同時，逆周期政策升溫帶動工業品價
格環比回升，預計９月ＰＰＩ同比降幅縮至２﹒１％，環比回升至０﹒６％。
　
＊雙節提振消費但增量有限，豬價料小跌＊
　
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜也指出，９月食品方面，豬肉供給充足，雙節提振消費但增量
有限，供需仍較寬鬆，豬肉批發月均價料小幅下跌０﹒４％；消費季節性增長，疊加降雨天氣對
雞蛋生產和運輸的影響，雞蛋零售月均價或上漲５﹒４％；水果價格季節性走弱，與雞蛋漲價對
沖，蔬菜價格小幅上漲，預計食品項價格漲幅約０﹒１％。
　　此外，能源方面，受國際油價走強影響，汽油零售價同比料上漲２﹒１％。核心通脹方面，
暑期結束，出行鏈價格的超季節性漲價消退，但受餐飲、教育、衣著等季節性漲價影響，核心
ＣＰＩ環比或上漲０﹒２％。張瑜預計，９月ＣＰＩ環比上漲０﹒３％，同比持平於０﹒１％左
右；ＰＰＩ環比增長０﹒５％，同比降幅進一步收窄至２﹒４％。（ｓｌ）

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