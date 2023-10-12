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AH股新聞

12/10/2023 14:48

《中國要聞》衛健委：去年全國９５６萬人出生，三孩以上佔１５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛健委今日發布《２０２２年我國衛生健康事業發展統計
公報》顯示，２０２２年全國出生人口９５６萬人，其中二孩佔３８﹒９％，三孩及以上佔
１５％；出生人口性別比為１１１﹒１。
　　２０２２年全國托育服務機構總數７﹒５７萬家，提供３６２﹒４萬個托位，全國千人口托
位數２﹒５７個。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助和計劃生育家庭特別扶助「兩項制度」共投入
資金２７８億元人民幣，比上年增加３７﹒５億元。（ｓｌ）

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