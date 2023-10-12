《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛健委今日發布《２０２２年我國衛生健康事業發展統計

公報》顯示，２０２２年全國出生人口９５６萬人，其中二孩佔３８﹒９％，三孩及以上佔

１５％；出生人口性別比為１１１﹒１。

２０２２年全國托育服務機構總數７﹒５７萬家，提供３６２﹒４萬個托位，全國千人口托

位數２﹒５７個。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助和計劃生育家庭特別扶助「兩項制度」共投入

資金２７８億元人民幣，比上年增加３７﹒５億元。（ｓｌ）

