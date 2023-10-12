《經濟通通訊社１２日專訊》印度繼續指控中國智能手機製造商ｖｉｖｏ及其印度子公司。

據《路透》引述印度金融犯罪執法機構稱，ｖｉｖｏ及其印度子公司的許多員工在申請簽證時隱

瞞自己的工作情況，還有一些員工違反規定造訪「敏感的」喜馬拉雅地區查謨和喀什米爾。

報道指，一份未公開的法庭文件詳細描述了印方對ｖｉｖｏ方面有關簽證的指控。執法局在

該份長達３２頁的文件中說，至少有３０名中國人持商務簽證進入印度，並以Ｖｉｖｏ員工的身

份工作，但他們的申請表「從未披露」ｖｉｖｏ是他們的僱主，而且ｖｉｖｏ的許多員工在沒有

適當簽證的情況下在印度工作。執法局並指出，多名中國公民一直在印度各地旅行，包括查謨和

喀什米爾以及拉達克等敏感地區，嚴重違反印度的簽證條件。

印度在２０２２年對ｖｉｖｏ展開洗錢調查，並於本周逮捕了４名ｖｉｖｏ印度高管，包括

中國公民Ｇｕａｎｇｗｅｎ Ｋｕａｎｇ。本周的法庭文件稱，ｖｉｖｏ將１﹒０７萬億盧比（

約１２８﹒７億美元）匯往印度境外其中國母公司控制的一些貿易公司，該機構稱之為「掩蓋層

」，旨在逃避政府的注意。

ｖｉｖｏ方面重申，ｖｉｖｏ高管被捕「讓我們深感擔憂」，強調公司在印度嚴格遵守當地

的法律法規。（ｓｌ）

