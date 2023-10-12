  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

12/10/2023 18:05

《中國要聞》印度再控ｖｉｖｏ違反簽證規定及非法轉移百三億美元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》印度繼續指控中國智能手機製造商ｖｉｖｏ及其印度子公司。
據《路透》引述印度金融犯罪執法機構稱，ｖｉｖｏ及其印度子公司的許多員工在申請簽證時隱
瞞自己的工作情況，還有一些員工違反規定造訪「敏感的」喜馬拉雅地區查謨和喀什米爾。
　　報道指，一份未公開的法庭文件詳細描述了印方對ｖｉｖｏ方面有關簽證的指控。執法局在
該份長達３２頁的文件中說，至少有３０名中國人持商務簽證進入印度，並以Ｖｉｖｏ員工的身
份工作，但他們的申請表「從未披露」ｖｉｖｏ是他們的僱主，而且ｖｉｖｏ的許多員工在沒有
適當簽證的情況下在印度工作。執法局並指出，多名中國公民一直在印度各地旅行，包括查謨和
喀什米爾以及拉達克等敏感地區，嚴重違反印度的簽證條件。
　　印度在２０２２年對ｖｉｖｏ展開洗錢調查，並於本周逮捕了４名ｖｉｖｏ印度高管，包括
中國公民Ｇｕａｎｇｗｅｎ　Ｋｕａｎｇ。本周的法庭文件稱，ｖｉｖｏ將１﹒０７萬億盧比（
約１２８﹒７億美元）匯往印度境外其中國母公司控制的一些貿易公司，該機構稱之為「掩蓋層
」，旨在逃避政府的注意。
　　ｖｉｖｏ方面重申，ｖｉｖｏ高管被捕「讓我們深感擔憂」，強調公司在印度嚴格遵守當地
的法律法規。（ｓｌ）

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

下一篇新聞︰12/10/2023 18:05  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

12/10/2023 17:53  《Ａ股動向》廣汽擬與國企投資滴滴自動駕駛最多１﹒４９億美元

12/10/2023 17:41  《Ａ股動向》混淆光刻機概念炒作股價，蘇大維格將遭深交所處分

12/10/2023 17:40  《中國要聞》推動汽車後市場發展，內地支持搞國際級、國家級賽車

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金