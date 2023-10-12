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AH股新聞

12/10/2023 17:41

《Ａ股動向》混淆光刻機概念炒作股價，蘇大維格將遭深交所處分

　　《經濟通通訊社１２日專訊》在美國技術封鎖下，中國苦光刻機久矣，只要消息面上有風吹
草動，便會引發資本市場的大反應，這讓一些投機分子找到炒作的良機。專注生產激光直寫光刻
機的蘇大維格（深：３００３３１）上月在回答投資者提問時，故意混淆光刻機概念，令公司股
價異動拉漲後再崩盤，深交所決定對蘇大維格及相關違規當事人啟動紀律處分程序。
　　蘇大維格（深：３００３３１）於９月１４日下午在投資者互動平台上表示，公司「光刻機
」已實現向國內龍頭晶片企業的銷售，亦已實現向日本、韓國、以色列等國家的出口，並向國內
相關晶片光刻機廠商提供了定位光柵尺部件。消息刺激蘇大維格當日股價狂飆２０％漲停，翌日
股價更創超過一年半新高，但蘇大維格很快便被業內人士踢爆，此光刻機非彼光刻機，該公司生
產的激光直寫光刻機精度較低，主要用於晶片後道封裝、低世代線平板顯示器、印刷電路板等低
端領域，和荷蘭光刻機龍頭ＡＳＭＬ生產的掩模式光刻機並非同一回事。
　　深交所公告，蘇大維格在互動易平台對投資者提問的有關「光刻機」相關回覆受到媒體和投
資者廣泛質疑，並引起公司股價大幅波動，涉嫌存在不真實、不準確、不完整情形及誤導性陳述
，市場影響惡劣，將對蘇大維格及相關違規當事人啟動紀律處分程序。（ｅｙ）

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