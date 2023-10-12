《經濟通通訊社１２日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公告，董事會
同意全資子公司廣汽資本有限公司與廣州開發區投資集團有限公司，按同等比例共同出資設立規
模不超過１﹒５５億美元等額人民幣的專項基金，投資滴滴自動駕駛公司不超過１﹒４９億美元
。其中，本公司向全資子公司廣汽資本有限公司專項增資不超過０﹒７５億美元等額人民幣，用
於設立專項基金及參與本次投資。（ｓｌ）
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12/10/2023 17:53
《Ａ股動向》廣汽擬與國企投資滴滴自動駕駛最多１﹒４９億美元
《經濟通通訊社１２日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公告，董事會
同意全資子公司廣汽資本有限公司與廣州開發區投資集團有限公司，按同等比例共同出資設立規
模不超過１﹒５５億美元等額人民幣的專項基金，投資滴滴自動駕駛公司不超過１﹒４９億美元
。其中，本公司向全資子公司廣汽資本有限公司專項增資不超過０﹒７５億美元等額人民幣，用
於設立專項基金及參與本次投資。（ｓｌ）
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