《經濟通通訊社１２日專訊》廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）公告，董事會

同意全資子公司廣汽資本有限公司與廣州開發區投資集團有限公司，按同等比例共同出資設立規

模不超過１﹒５５億美元等額人民幣的專項基金，投資滴滴自動駕駛公司不超過１﹒４９億美元

。其中，本公司向全資子公司廣汽資本有限公司專項增資不超過０﹒７５億美元等額人民幣，用

於設立專項基金及參與本次投資。（ｓｌ）

