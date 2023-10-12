《經濟通通訊社１２日專訊》商務部等９部門聯合發布《關於推動汽車後市場高質量發展的

指導意見》，提出７方面政策措施，包括優化汽車配件流通環境，促進汽車維修服務提質升級，

構建多層次汽車賽事格局，支持自駕車旅居車等營地建設，優化汽車消費金融服務等。

《意見》提出，制訂實施汽車後市場配件流通標準、鼓勵發展連鎖經營等配件流通模式，推

動汽車配件流通規範、透明、高效發展；又提出加快新能源汽車維修技術標準體系建設、加強售

後維修培訓、發展汽車綠色維修、提升汽車維修數字化服務能力，更好支撐新能源汽車產業發展

和保護車主權益。

此外，《意見》支持開展新能源汽車、智能網聯汽車等新型賽事活動，發展國際級、國家級

汽車賽事；對自駕車旅居車等營地建設加強政策支持，促進房車旅遊消費發展；支持地方推進汽

車博物館和汽車影院等項目建設運營、組織開展汽車文化交流活動，豐富汽車文化體驗。

《意見》並指，要加快傳統經典車產業發展，研究制定傳統經典車國內管理和進口政策，支

持地方探索傳統經典車輛保稅展示及托管服務；鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前提下，

優化對汽車使用消費的金融服務。（ｓｌ）

