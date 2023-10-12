《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，昨天接
到控股股東中央匯金投資通知，匯金公司於昨日通過上海證券交易所增持約３７２７﹒２２萬股
Ａ股。匯金公司擬在未來６個月內以自身名義繼續在二級市場增持該行股份。
該行指，增持前，匯金公司持有約１４００﹒８億股Ａ股，約佔４０﹒０３％股權，而增持
後，匯金公司持有約１４０１﹒２億股Ａ股，約佔４０﹒０４％股權。（ｗｈ）
12/10/2023 07:53
農業銀行（０１２８８）獲匯金公司購３７２７萬Ａ股，擬續增持
《經濟通通訊社１２日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）公布，昨天接
到控股股東中央匯金投資通知，匯金公司於昨日通過上海證券交易所增持約３７２７﹒２２萬股
Ａ股。匯金公司擬在未來６個月內以自身名義繼續在二級市場增持該行股份。
該行指，增持前，匯金公司持有約１４００﹒８億股Ａ股，約佔４０﹒０３％股權，而增持
後，匯金公司持有約１４０１﹒２億股Ａ股，約佔４０﹒０４％股權。（ｗｈ）
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