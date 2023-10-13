《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國機構編制網發布《中共中央辦公廳國

務院辦公廳關於調整中國人民銀行職責機構編制的通知》。《通知》指出，不再保留國務院金融

穩定發展委員會及其辦公室，將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，劃入中央金融委員會辦

公室；將對金融控股公司等金融集團的日常監管職責，劃入國家金融監督管理總局；將建立健全

金融消費者保護基本制度職責，劃入國家金融監督管理總局。



＊職責劃轉，人民銀行核減３０名行政編制、６名司局級領導職數＊



《通知》並稱，將設在人民銀行的國務院金融穩定發展委員會辦公室秘書局，劃入中央金融

委員會辦公室。人民銀行不再保留金融消費權益保護局。原由金融消費權益保護局承擔的協調推

進相關普惠金融工作職責，劃入金融市場司。宏觀審慎管理局不再承擔對金融控股公司等金融集

團的日常監管職責。將金融市場司承擔的統籌互聯網金融監管職責、擬訂並組織實施宏觀信貸指

導政策中涉及房地產金融領域的相關職責，劃入宏觀審慎管理局。

根據職責劃轉，相應核減人民銀行３０名行政編制、６名司局級領導職數。調整後，人民銀

行內設機構２０個，機關行政編制７１４名，司局級領導職數８７名。

