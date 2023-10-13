《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》「認房不認貸」政策滿月，９月北京新房

、二手房成交量漲超三成。其中，新房市場在「金九」促銷及供應力度增加背景下成交止降回升

；二手房市場情緒升溫明顯，成交步伐加快，綜合北京９月份數據看，新房、二手房成交套數均

漲超三成。

根據諸葛數據研究中心監測，「認房不認貸」政策疊加「金九」促銷及供應力度增加，北

京新房成交止降回升，但仍低於２０２０年以來同期成交水平。數據顯示，２０２３年９月北京

新建商品住宅成交５８９１套，環比上升４２﹒９％；同比下降１８﹒２％，同比降幅較上月擴

大２個百分點。從累計成交規模來看，２０２３年前９個月北京新房成交４９９４５套，較

２０２１年同期減少２４﹒３％、較２０２２年同期上升７﹒５％。

數據顯示，２０２３年９月北京二手住宅成交１４２６２套，環比上升３０﹒１％，環比

升幅較上月擴大約１７個百分點；同比微降０﹒５％，同比降幅較上月收窄超２０個百分點。從

累計成交來看，２０２３年前９月北京二手住宅成交１１９２７２套，較２０２２年同期上升

８﹒４％，較２０２１年同期下降約２１％。

