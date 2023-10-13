《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海於１０月１１日、１２日兩日完成了

今年第三批次的首輪土地出讓，共出讓７宗地塊，吸引了包括保利（滬：６０００４８）、招商

蛇口（深：００１９７９）、象嶼地產等逾十家房企報名參與，攬金１９７億元人民幣。

在７宗地塊中，有５宗地塊於１０月１１日出讓，剩餘２宗地塊在１２日出讓。總體來看，

有４宗地塊封頂搖號、１宗溢價、２宗以底價成交。７宗地塊均由國企央企摘得，甚至陪跑的企

業也多為國企央企。其中，保利、招商蛇口、象嶼地產等非上海本土房企近年來在上海均加大拿

地力度，在本輪土地出讓中也均有所收獲，但房地產業內較大的民企則在此輪土拍中沒有現身。

對於本批次上海土拍，易居研究院研究總監嚴躍進表示，本次土拍總體上符合預期，有微弱

的溢價，但總體上不會太強勢。這和當前全國土地市場回歸理性、拿地更穩妥的心態是有關係的

。

他又指，目前民營房企拿地的動力偏弱，基本上是一些資金狀況不錯的國企、央企還有拿地

的資金預算。銷售端市場總體上處於復甦過程，但仍然需要提振。目前，房企對於認房不認貸後

的市場復甦有較大的期待。唯有銷售數據持續拉升，其拿地和開發的信心才會進一步增強。

上海市第三批土拍剩下的１０宗地塊將於１０月２４日集中出讓，涉及徐匯區、普陀區、浦

東新區、閔行區、嘉定區、松江區、寶山區等８個區域，起始總價約４６７﹒９億元人民幣。

