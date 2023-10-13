《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上海市銀行同業公會、上海市保險同業公

會今日向全體會員單位發出《上海銀行業保險業加強消費者個人信息保護倡議書》，針對銀行保

險機構收集、處理、保管消費者個人信息提出了具體的合規要求和操作准則，旨在維護消費者個

人信息保護合法權益。

《倡議書》明確，銀行保險機構不得收集與業務無關的消費者金融信息，不得採取不正當方

式收集消費者金融信息，不得以變相強制、違規購買等不正當方式收集消費者金融信息。銀行保

險機構通過Ａｐｐ等線上渠道使用格式條款獲取消費者個人信息授權的，不得設置默認同意的選

項。

其次，在保護消費者知情權和自主選擇權方面，銀行保險機構收集消費者金融信息用於營銷

、用戶體驗改進或者市場調查的，應以適當方式供消費者自主選擇是否同意銀行保險機構將其金

融信息用於上述目的；銀行保險機構通過微信、短信、電話等方式向消費者發送金融營銷信息的

，應同時提供拒絕繼續接收此類信息的方式，避免過於頻繁干擾消費者生活。

《倡議書》又提到，銀行保險機構應嚴格控制第三方合作方行為與權限，並通過加密傳輸、

安全隔離、權限管控、監測報警、去標識化等方式，防範數據濫用或者泄露風險。機構在處理和

使用消費者個人信息的業務和信息系統時，應遵循權責對應、最小必要原則，設置訪問、操作權

限，落實授權審批流程，實現異常操作行為有效監控和干預。同時，銀行業保險業從業人員不得

超出自身職責和權限非法處理和使用消費者個人信息。

