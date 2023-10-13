《經濟通通訊社１３日專訊》華電國際電力股份（０１０７１）（滬：６０００２７）公布
，截至今年９月３０日，集團今年前三季累計完成發電量１７２﹒７１百萬兆瓦時，較上年同期
增長約３﹒３３％；完成上網電量１６１﹒８０百萬兆瓦時，較上年同期增長約３﹒２８％。
集團指，發電量及上網電量增長的主要原因是受全社會用電量增長，以及集團新投產機組的
綜合影響。今年前三季度，集團的平均上網電價約為每兆瓦時５１８﹒０１元人民幣。（ｈｐ）
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13/10/2023 18:05
《國企紅籌》華電國際首三季累計完成發電量按年增３﹒３％
《經濟通通訊社１３日專訊》華電國際電力股份（０１０７１）（滬：６０００２７）公布
，截至今年９月３０日，集團今年前三季累計完成發電量１７２﹒７１百萬兆瓦時，較上年同期
增長約３﹒３３％；完成上網電量１６１﹒８０百萬兆瓦時，較上年同期增長約３﹒２８％。
集團指，發電量及上網電量增長的主要原因是受全社會用電量增長，以及集團新投產機組的
綜合影響。今年前三季度，集團的平均上網電價約為每兆瓦時５１８﹒０１元人民幣。（ｈｐ）
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