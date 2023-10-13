《經濟通通訊社１３日專訊》安永公布，今年首三季度，全球ＩＰＯ市場共錄得９６８宗交

易，集資額為１０１２億美元，按年分別下降５％和３２％。然而，市場勢頭逐漸增強，第三季

度新股上市後股價表現比早前季度有明顯改善。步入第三季度，全球ＩＰＯ市場關注點落在西方

國家的市場氣氛改善、受注目的美國ＩＰＯ交易前景、穩健的新興市場，以及略有放緩的中國

ＩＰＯ市場。

安永指出，過去十年，新興市場的ＩＰＯ宗數和集資額均上升逾三成，主要由於其經濟增長

快於發達國家的經濟增長。２０２３年至今，新興市場的ＩＰＯ宗數及集資額分別佔全球ＩＰＯ

市場的７７％及７５％。除了較興旺的印尼、馬來西亞和印度市場外，土耳其及羅馬尼亞亦是新

興的熱門ＩＰＯ地點。在發達市場，美國的大型ＩＰＯ增加，而日本及意大利則見小型ＩＰＯ增

長。



＊今年首九個月，亞太區ＩＰＯ集資額按年跌４１％＊



安永表示，２０２３年首九個月，亞太區ＩＰＯ市況好壞參半，儘管佔全球ＩＰＯ交易份額

約６０％，但其上市宗數和集資額分別按年下降８％及４１％。各地政府均致力於刺激經濟增長

，以及通過下調印花稅等措施帶動ＩＰＯ活動。另外，由於主要市場疲弱，亞太區過去兩年

ＩＰＯ宗數較少。基於大型上市申請，整體市場情緒樂觀，並期望下一季度或２０２４年初期

ＩＰＯ交易溫和上升。

安永續指，有跡象顯示部分有意申請Ａ股ＩＰＯ的企業將上市目的地轉向海外和香港市場。

中國內地的交易所ＩＰＯ宗數及集資額分別下跌１１％及４０％。雖然增長有所放緩，中國內地

的交易所的ＩＰＯ宗數仍領先全球。上海證券交易所及深圳證券交易所的集資額繼續領先全球，

分別達８９﹒２８億美元及６５﹒３６億美元。



＊投資者傾向基本面強勁且有明確盈利路徑的企業＊



對於今年第四季展望，安永大中華區上市服務主管合夥人何兆烽指出，儘管東盟和日本的

ＩＰＯ市場仍然活躍，但由於包括大中華區和澳?在內的主要市場疲軟，過去兩年整個亞太地區

的ＩＰＯ活動放緩。隨著中國內地和香港市場的復甦，預計地區整體將出現反彈。香港的上市申

請中有一大型分拆項目目標籌集最少１０億美元，亦向市場釋放正面信號。（ｂｎ）

