《經濟通通訊社１３日專訊》中國財險（０２３２８）公布，該公司與中國人民保險集團
（０１３３９）及人保再保訂立增資協議。據此，人保再保將增資約２０億元（人民幣．下同）
，由中國人保和中國財險以現金認繳方式按原持股比例同比例增資。其中，中國人民保險集團出
資約１０﹒２億元，中國財險出資９﹒８億元。於增資完成後，中國人保和中國財險持有人保再
保股權比例不變，分別持有人保再保５１％及４９％的股權。（ｋｋ）
13/10/2023 18:33
中國財險及中國人保合共向人保再保增資約２０億人幣
《經濟通通訊社１３日專訊》中國財險（０２３２８）公布，該公司與中國人民保險集團
（０１３３９）及人保再保訂立增資協議。據此，人保再保將增資約２０億元（人民幣．下同）
，由中國人保和中國財險以現金認繳方式按原持股比例同比例增資。其中，中國人民保險集團出
資約１０﹒２億元，中國財險出資９﹒８億元。於增資完成後，中國人保和中國財險持有人保再
保股權比例不變，分別持有人保再保５１％及４９％的股權。（ｋｋ）
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