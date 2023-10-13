《經濟通通訊社１３日專訊》中國財險（０２３２８）公布，該公司與中國人民保險集團

（０１３３９）及人保再保訂立增資協議。據此，人保再保將增資約２０億元（人民幣．下同）

，由中國人保和中國財險以現金認繳方式按原持股比例同比例增資。其中，中國人民保險集團出

資約１０﹒２億元，中國財險出資９﹒８億元。於增資完成後，中國人保和中國財險持有人保再

保股權比例不變，分別持有人保再保５１％及４９％的股權。（ｋｋ）

