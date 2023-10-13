《經濟通通訊１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：進一步推動長江經濟帶高質量發展

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國家主席習近平１２日下午在江西南昌主持召開進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會並發表

講話稱，要堅持共抓大保護、不搞大開發，堅持生態優先、綠色發展，以科技創新為引領，統籌

推進生態環境保護和經濟社會發展，進一步推動長江經濟帶高質量發展，更好支撐和服務中國式

現代化。



高頻數據折射經濟恢復步伐加快

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近期公布的一系列高頻數據和先行指標，折射出經濟恢復步伐加快態勢。專家認為，在「政策＋

活力」雙輪驅動下，經濟有望進一步改善。為鞏固經濟回升態勢，擴內需、促消費等一系列穩增

長舉措有望再加力。



激發重要股東增持積極效應

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１０月１２日，受匯金公司增持工農中建四大行等因素影響，Ａ股市場明顯反彈。從當前經濟復

甦態勢和股市運行情況來看，重要股東在關鍵時刻的「出手」釋放了穩預期、強信心的積極信號

，有利於穩定市場、活躍市場。





《上海證券報》



習近平：進一步推動長江經濟帶高質量發展

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國家主席習近平１２日下午在江西南昌主持召開進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會並發表

講話稱，要堅持共抓大保護、不搞大開發，堅持生態優先、綠色發展，以科技創新為引領，統籌

推進生態環境保護和經濟社會發展，進一步推動長江經濟帶高質量發展，更好支撐和服務中國式

現代化。



商務部：四季度將多措並舉推動消費持續恢復擴大

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商務部新聞發言人何亞東１２日在商務部例行新聞發布會上表示，商務部將多措並舉推動消費持

續恢復和擴大，加快推動促進汽車、家居、電子產品消費等各個措施落地見效，更好發揮消費對

經濟增長的基礎性作用。



深化高水平改革開放推進上海全球資管中心建設

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１０月１２日，在２０２３上海全球資產管理論壇上，由上海市地方金融監督管理局指導，上海

資產管理協會主辦的「全球資產管理中心 上海國際活動周２０２３」宣布啟動，活動周時間為

１０月１２日至１０月２１日。





《證券時報》



習近平：進一步推動長江經濟帶高質量發展

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國家主席習近平１２日下午在江西南昌主持召開進一步推動長江經濟帶高質量發展座談會並發表

講話稱，要堅持共抓大保護、不搞大開發，堅持生態優先、綠色發展，以科技創新為引領，統籌

推進生態環境保護和經濟社會發展，進一步推動長江經濟帶高質量發展，更好支撐和服務中國式

現代化。



廣東乘「一帶一路」東風持續擴大開放

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作為世界海上交通史上唯一歷經兩千年而從未中斷通航的港口，廣州港也被稱作「歷久不衰的海

上絲綢之路東方發祥地」。千年以來，廣州港參與著古代海上絲綢之路的發展，見證著廣州這個

千年商都的繁榮，在中國對外貿易中發揮著重要作用。



人民銀行職責機構編制調整

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中國機構編制網１２日公布的《關於調整人行職責機構編制的通知》明確，不再保留國務院金融

穩定發展委員會及其辦公室，將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，划入中央金融委員會辦

公室；將對金融控股公司等金融集團的日常監管職責，划入國家金融監督管理總局；將建立健全

金融消費者保護基本制度職責，划入國家金融監督管理總局。（ｌｃ）

