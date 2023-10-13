《鍾之日記》１０月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



Ａ股市場昨日稍見暖意，今日卻又再變冷。滬深股市今早顯著低開。內地９月ＣＰＩ同比持

平，差過市場預期的升０﹒２％，通縮憂慮再增，反映內需仍然保持在疲軟區間，當局仍需加大

經濟刺激力度。滬綜指低開約０﹒５％，其後跌幅稍有擴大，外資恢復流出，惟盤中傳出中國有

意設立千億規模的平準基金進場救市，但亦未能逆轉大市氣氛，只有四大行Ａ股苦苦支撐。

海關總署盤中公布，按美元計價，中國９月出口額及進口額均同比降６﹒２％，略勝預期。

海關指進口規模正逐季擴大，而外貿企業的訂單和信心改善，四季度出口趨穩向好勢頭有望繼續

鞏固。

９月外貿溫和改善，但對市場氣氛利好有限。Ａ股午後表現整固，滬綜指全日收市報

３０８８﹒１點，跌０﹒６４％，深成指跌０﹒９９％，創業板指挫１﹒１１％。兩市全日成交

８０８４億元人民幣，按日減少２﹒８％，陸股通淨流出約６４億元人民幣。



＊港股急回吐，告別萬八點＊



內地通脹不見起色反映內需反覆疲軟，加上美國９月通脹略較預期強又增加美聯儲緊縮預期

，港股對上六日飆過千點後，今日急吐逾４００點，失守萬八關，低見１７７７６。恒指最終收

報１７８１３，跌４２４點或２﹒３％，主板成交近８４２億元。

恒指昨天曾上破５０天線，惟最終未能收高於該線。恒指今日裂口低開後走勢向下，預計指

數續向下調整，甚至下試１７０００關。



＊ＣＰＩ增率又見０，難為當局無米之炊＊



８月各項經濟數據有明顯好轉，結果去年９月ＣＰＩ同比再現零增長，自然令市場有所失望

。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，９月消費市場持續恢復，ＣＰＩ環比繼續上

漲，只不過是受上年同期對比基數走高影響，同比由漲轉平，如果扣除食品和能源價格後，核心

ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅與上月相同。

有意見指中國需要增加經濟刺激力度，才能滿足５％的全年增長目標，不過中國當局為避免

人民幣大幅貶值及大水漫灌導致槓桿率重新上升，無論是財政還是貨幣刺激力度都不會太大，難

以在今年內為經濟帶來顯著改善。

通脹數據不佳，內需股今日急挫，周大福（０１９２９）股價跌５﹒５％，農夫山泉

（０９６３３）走低４﹒５％，康師傅（００３２２）跌、海底撈（０６８６２）跌４﹒２％，

蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒５％，華潤萬象生活（０１２０９）走低３﹒１％。



＊謠言困擾京東股價插水，科網股齊齊跌＊



今日京東（０９６１８）股價插水，最低報１０２﹒５港元，為上市以來新低，收市仍挫逾

１１％。京東集團盤中在微博帳號發文闢謠，指有謠言稱「劉姓商人涉嫌違法被抓」，而且被刻

意發布在京東相關新聞動態下，以混淆視聽、操縱輿論。京東集團已就此報案。

此外，摩根士丹利發表研究報告，將京東ＡＤＲ評級由「增持」下調至「大市同步」，目標

價由５５美元削減４０％至３３美元，並看淡第四季的前景，同時認為明年的增長和盈利表現仍

具不確定性。

其他中資科網股表現亦麻麻，阿里巴巴（０９９８８）收跌３﹒８％，騰訊（００７００）

、美團（０３６９０）均跌３％。惟有小米集團（０１８１０）得益於分析師郭明錤指其今年四

季度與２０２４年利潤可望超越預期的消息，今日跌的不多，收跌約０﹒５％。



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