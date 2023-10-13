《經濟通通訊社１３日專訊》外電報道，中國證監會上海監管局於９月２８日發布通知，禁

止國內券商及其海外子公司向內地新投資者提供香港等離岸帳戶的證券交易服務，現有內地客戶

進行新的離岸投資也會受到「嚴格監控」，以防境內投資者繞過中國的外匯管制。通知規定，券

商需要在１０月底之前下架招攬內地客戶進行離岸交易的Ａｐｐ和網站。

券商股今日普遍飄綠，中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒９％，東方證券

（滬：６００９５８）跌１﹒７％，方正證券（滬：６０１９０１）跌１﹒６％，中信建投

（滬：６０１０６６）、中金公司（滬：６０１９９５）、光大證券（滬：６０１７８８）齊跌

１﹒３％，華泰證券（滬：６０１６８８）跌１﹒１％。

有內媒就有關報道作出澄清，稱證監部門最新通知主要是針對前期整改中遇到的問題提出一

些操作性要求，與前期對券商跨境展業活動整治要求基本一致，強調有關舉措並非首次提出，仍

按照原「有效遏制增量、有序化解存量」原則進行。

另據《彭博》引述知情人士透露，經過數月研究及近期至少兩輪討論後，中國有關監管部門

建議設立一隻由國家支持、總規模數千億元人民幣的平準基金，通過直接干預市場的方式，提振

投資者對Ａ股市場的信心，類似於２０１５年「國家隊」進場買Ａ股救市的操作。（ｅｙ）

