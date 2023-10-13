《經濟通通訊社１３日專訊》中央匯金公司早前花費４﹒７７億元人民幣在二級市場增持工

商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）

、中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）四大行股份，並表示將在未來６個月內繼續增持。

《中國證券報》頭版發布評論文章稱，受匯金公司增持四大行等因素影響，Ａ股市場昨日明

顯反彈。從當前經濟復甦態勢和股市運行情況來看，重要股東在關鍵時刻的「出手」釋放了穩預

期、強信心的積極訊號，有利於穩定市場、活躍市場。重要股東增持可激發為市場帶來增量資金

的漣漪效應。重要股東增持可放大提振投資者信心的訊號效應。

從歷史經驗看，機構統計顯示，２００８年以來，匯金公司多次增持銀行股，絕大多數情況

下銀行股股價短期明顯反彈，並形成中期市場底部。重要股東增持可強化長錢穩定市場的示範效

應。

文章指，從Ａ股市場來看，中長期機構投資者隊伍還需要進一步壯大，更離不開匯金公司、

社保基金、養老金等長期投資者發揮積極作用，與投資者共情，與市場同向同行，凝聚穩定市場

、活躍市場的合力。市場期待更多的重要股東在關鍵時期用增持、回購等方式支持上市公司發展

，增強投資者信心，助力資本市場更好服務實體經濟高質量發展。（ｌｃ）

