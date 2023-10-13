《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》人行調查統計司司長、新聞發言人阮健弘

在第三季度新聞發布會上表示，初步測算，今年第二季度宏觀槓桿率為２９１％，比上年末高

９﹒４個百分點，比第一季度末高１﹒５個百分點。從第三季度的經濟恢復和債務增長的情況看

，預計第三季度宏觀槓桿率總體保持平穩。

她表示，今年以來，中國經濟持續回升向好，高質量發展紮實推進，中國經濟恢復的速度在

主要經濟體中處於領先地位。要客觀認識到疫情衝擊之後，經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式

前進的過程。

「考慮到以後國民經濟循環恢復需要一個過程，一定程度上會強化債務的增長先於經濟增長

的特徵，宏觀槓桿率有所回升。」阮健弘指出，應當看到當前中國經濟運行的積極因素不斷增加

，物價企穩向好，７月份以來ＣＰＩ環比增速轉正，ＰＰＩ同比降幅持續收窄，表明總需求在持

續恢復，企業利潤也在加快修復。８月份規模以上工業企業利潤實現了由降轉增，同比增長

１７﹒２％，有助於提振企業的投資意願，穩健的貨幣政策精準有力，為實體經濟提供了更有力

更高質量的支持，推動經濟運行持續整體好轉，預計下半年經濟持續恢復，宏觀槓桿率保持基本

穩定。

