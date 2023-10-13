《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》十四屆全國人大常委會第十三次委員長會

議１３日上午在北京人民大會堂舉行，由全國人大常務委員會委員長趙樂際主持會議。會議決定

，十四屆全國人大常委會第六次會議１０月２０日至２４日在北京舉行。



＊審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案等＊



委員長會議建議，十四屆全國人大常委會第六次會議審議海洋環境保護法修訂草案、愛國主

義教育法草案、糧食安全保障法草案、慈善法修訂草案；審議全國人大常委會委員長會議關於提

請審議國務院組織法修訂草案的議案；審議國務院關於提請審議保守國家秘密法修訂草案的議案

、關於提請審議傳染病防治法修訂草案的議案、關於提請審議關稅法草案的議案、關於提請審議

文物保護法修訂草案的議案、關於提請審議授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案。

審議國務院關於提請審議批准《中華人民共和國和哥倫比亞共和國關於移管被判刑人的條約

》的議案、關於提請審議批准《中華人民共和國和毛里求斯共和國引渡條約》的議案、關於提請

審議批准《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關於打擊非法制造和販運槍支及其零部件和彈藥的補

充議定書》的議案、關於提請審議批准《亞洲相互協作與信任措施會議秘書處及其人員、成員國

代表特權與豁免公約》的議案和關於提請審議加入《國際航標組織公約》的議案。

