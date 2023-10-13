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AH股新聞

13/10/2023 10:34

日媒：台積電計劃日本二廠２０２７年生產６納米晶片

　　《經濟通通訊社１３日專訊》日本經濟新聞（Ｎｉｋｋｅｉ）今日披露，晶圓代工大廠台積
電計劃２０２７年在熊本縣的日本二廠開始生產６納米先進半導體。
　　根據報道，日本政府正考慮為台積電的日本二廠建設計劃提供多達９０００億日圓（４７０
億港元）的補助，這項計劃總共牽涉大約２兆日圓（１０４４億港元）的投資金額。
　　台積電董事長劉德音６月上旬曾表示，正評估在日本設第二座廠，建廠地點還會在熊本，以
成熟製程為主，沒有導入先進製程的計劃。（ｒｙ）

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