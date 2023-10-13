《經濟通通訊社１３日專訊》天風國際分析師郭明錤表示，小米汽車首款預計將在２０２４
年發售，出貨量預估５萬至６萬部，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、８００Ｖ快充與動力配置
，估計售價低於３０萬元人民幣。若售價愈接近甚至低於２５萬元，則出貨量應該有上修空間。
自從兩年前宣布正式進軍汽車圈，小米近期終於獲得國家發改革批准其生產電動汽車。今年
８月，雷軍及小米集團總裁盧偉冰等高管都出現在新疆參與小米汽車道路測試，可見距離小米汽
車首款車型亮相的時間已經不遠了。（ｒｙ）
13/10/2023 14:36
《汽車新勢力》郭明錤：首款小米汽車料明年發售，售價低於３０萬
《經濟通通訊社１３日專訊》天風國際分析師郭明錤表示，小米汽車首款預計將在２０２４
年發售，出貨量預估５萬至６萬部，關鍵賣點為自動駕駛、軟體生態、８００Ｖ快充與動力配置
，估計售價低於３０萬元人民幣。若售價愈接近甚至低於２５萬元，則出貨量應該有上修空間。
自從兩年前宣布正式進軍汽車圈，小米近期終於獲得國家發改革批准其生產電動汽車。今年
８月，雷軍及小米集團總裁盧偉冰等高管都出現在新疆參與小米汽車道路測試，可見距離小米汽
車首款車型亮相的時間已經不遠了。（ｒｙ）
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