《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局今日公布９月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年持

平，ＩＮＧ銀行亞太區研究主管Ｒｏｂｅｒｔ Ｃａｒｎｅｌｌ表示，數據顯示儘管近日中國經

濟活動指標有所改善，但整體經濟復甦仍面臨挑戰。

內地通脹於７月短暫錄得負數後，在８月回升至正值，惟按年增長僅０﹒１％。市場原本預

期通脹會在９月再次錄得改善，但最新數據顯示９月通脹率回落至按年持平。據ＩＮＧ計算，這

意味著基礎價格水平輕微下降０﹒１個百分點。ＣＰＩ數據令人失望，因過去數月通脹下滑主要

是受到食品價格回穩的影響，而當時基礎通脹率仍為正增長。

即使內地通脹如ＩＮＧ預期改善，２０２４年全年通脹率也可能只是些微超過１％，略高於

今年全年０﹒５％的通脹率。現時疲軟的不僅是消費者物價指數，今日公布的生產者物價指數亦

低於預期，按年跌２﹒５％，跌幅收窄。



＊僅靠供應側措施難顯著改善年內經濟表現＊



人民銀行下周將公布一年期中期借貸便利利率，ＩＮＧ認為其不大可能透過降低政策利率改

善低通脹。另外，近日報道指出，當局可能正在考慮小幅擴大中央政府赤字，以抵消或盡量減少

地方政府融資缺口對槓桿率過高省份的經濟活動造成的影響。

內地經濟現時確實需要更多支持，而且不僅是現有的供應側措施。然而，無論政府在未來數

月採取何等措施，都難以在今年內為經濟帶來顯著改善。（ｒｙ）

