《經濟通通訊社１３日專訊》中央匯金增持四大行Ａ股，昨日（１２日）為Ａ股市場帶來一

絲起色，但今早Ａ股開市故態復萌，滬深股市今早顯著低開。９月消費者價格指數（ＣＰＩ）同

比持平，在８月由負轉正後再次掉頭回落０﹒１個百分點，市場預期為升０﹒２％，通縮憂慮再

增，反映內需仍然保持在疲軟區間，中國仍需加大經濟刺激力度。

滬綜指低開約０﹒５％，其後跌幅稍有擴大，外資恢復流出，惟盤中傳出中國有意設立千億

規模的平準基金進場救市，但亦未能逆轉大市氣氛，只有四大行Ａ股苦苦支撐。滬綜指半日收市

報３０８７﹒９７點，跌０﹒６４％，深成指跌１﹒２１％，創業板指挫１﹒５１％。

兩市半日成交５２０９億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少３﹒３％，陸股通淨

流出超過５３億元。



＊四大行穩住大盤，做好Ａ股壓艙石＊



目前近３７００隻個股下跌。不過才剛獲中央匯金增持的四大行Ａ股逆市拉漲，撐住大盤，

其中建設銀行（滬：６０１９３９）升３﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒６％，

農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒５％。

中央匯金公司斥資４﹒７７億元增持四大行Ａ股，雖然增持金額遠低於２０１５年救市時的

近２００億元，但此舉被部分外界人士認為是「國家隊」大舉進場救市的前奏。據《彭博》引述

知情人士透露，中國有關監管部門建議設立一隻由國家支持、總規模數千億元的平準基金，通過

直接干預市場的方式，提振投資者對Ａ股市場的信心，類似於２０１５年「國家隊」進場買Ａ股

救市的操作。



＊券商股飄綠，監管消息影響心情＊



外電報道，中證監上海監管局於９月２８日發布通知，禁止國內券商及其海外子公司向內地

新投資者提供香港等離岸帳戶的證券交易服務，現有內地客戶進行新的離岸投資也會受到「嚴格

監控」，以防境內投資者繞過中國的外匯管制。通知規定，券商需要在１０月底之前下架招攬內

地客戶進行離岸交易的Ａｐｐ和網站。

券商股今日普遍飄綠，中國銀河（滬：６０１８８１）跌１﹒９％，方正證券

（滬：６０１９０１）跌１﹒６％，東方證券（滬：６００９５８）、中金公司

（滬：６０１９９５）跌１﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒１％。

有內媒就有關報道作出澄清，稱證監部門最新通知主要是針對前期整改中遇到的問題提出一

些操作性要求，與前期對券商跨境展業活動整治要求基本一致，強調有關舉措並非首次提出，仍

按照原「有效遏制增量、有序化解存量」原則進行。（ｅｙ）

