《經濟通通訊社１３日專訊》昨日Ａ股市場稍見暖意，但今日Ａ股又再變冷。滬深股市今早

顯著低開。９月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比持平，差過市場預期的升０﹒２％，通縮憂慮再

增，反映內需仍然保持在疲軟區間，中國仍需加大經濟刺激力度。滬綜指低開約０﹒５％，其後

跌幅稍有擴大，外資恢復流出，惟盤中傳出中國有意設立千億規模的平準基金進場救市，但亦未

能逆轉大市氣氛，只有四大行Ａ股苦苦支撐。

海關總署公布，按美元計價，９月出口額及進口額均同比降６﹒２％，略勝預期。海關指進

口規模正逐季擴大，而外貿企業的訂單和信心改善，四季度出口趨穩向好勢頭有望繼續鞏固。

９月外貿溫和改善，但對市場氣氛利好有限。Ａ股午後表現整固，滬綜指全日收市報

３０８８﹒１點，跌０﹒６４％，深成指跌０﹒９９％，創業板指挫１﹒１１％。兩市全日成交

８０８４億元（人民幣．下同），按日減少２﹒８％，陸股通淨流出約６４億元。

回顧全周，Ａ股中秋、國慶雙節後復市仍出師不利，受制於假期消費表現未夠理想、外資流

出Ａ股、經濟數據不振等影響，雖然中央匯金增持四大行Ａ股，昨日（１２日）為Ａ股市場帶來

一絲起色，但利好仍然有限，滬綜指全周跌０﹒７２％，屬連續第二個星期下跌，陸股通全周淨

流出１３１﹒４億元。



＊四大行猶如定海神針＊



全日近３７００隻個股下跌，不過剛獲中央匯金增持的四大行Ａ股逆市拉漲，撐住大盤，其

中建設銀行（滬：６０１９３９）升３﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒１％，農

業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１％。

中央匯金公司斥資４﹒７７億元增持四大行Ａ股，雖然增持金額遠低於２０１５年救市時的

近２００億元，但此舉被部分外界人士認為是「國家隊」大舉進場救市的前奏。據《彭博》引述

知情人士透露，中國有關監管部門建議設立一隻由國家支持、總規模數千億元的平準基金，通過

直接干預市場的方式，提振投資者對Ａ股市場的信心，類似於２０１５年「國家隊」進場買Ａ股

救市的操作。

但券商股卻不見興奮情緒，中證監明確國內券商及海外子公司均不可吸納內地用戶進行離岸

交易，受消息影響心情集體飄綠，方正證券（滬：６０１９０１）挫２﹒１％，中國銀河

（滬：６０１８８１）、東方財富（深：３０００５９）、中金公司（滬：６０１９９５）齊跌

１﹒６％。



＊消費股不濟，通縮恐慌傳導＊



通縮憂慮打擊消費相關板塊。食品飲料方面，千禾味業（滬：６０３０２７）挫３﹒９８％

，陽光乳業（深：００１３１８）跌３﹒８％，益客食品（深：３０１１１６）挫３﹒３％，品

渥食品（深：３００８９２）、海天味業（滬：６０３２８８）跌３％

非食品類表現不佳，日用化工類下挫，登康口腔（深：００１３２８）跌４﹒３％，貝泰妮

（深：３００９５７）挫４﹒２％，報敷爾佳（深：３０１３７１）跌３﹒２％；至於服飾板塊

亦跌，雲中馬（滬：６０３１３０）挫４﹒９％，浪莎股份（滬：６００１３７）跌４﹒１％，

歌力思（滬：６０３８０８）跌４％，南山智尚（深：３００９１８）跌３﹒９％。

國家統計局公布，９月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比持平，食品價格下降３﹒２％，降幅

比上月擴大１﹒５個百分點，其中豬肉價格下降２２﹒０％，降幅擴大４﹒１百分點。滬深養豬

股今早下跌，京基智農（深：００００４８）挫６﹒９％，益生股份（深：００２４５８）跌

３﹒５％，正虹科技（深：０００７０２）、華統股份（深：００２８４０）跌２﹒９％，天邦

食品（深：００２１２４）走低１﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６６３﹒４１ －１﹒０５

上證綜合指數 ３０８８﹒１０ －０﹒６４ ３０９５﹒３８

上證Ａ股指數 ３２３７﹒７２ －０﹒６４

深證成份指數 １００６８﹒２８ －０﹒９９ ４９８９﹒０１

深圳創業板指數 １９９６﹒６０ －１﹒１１

上證Ｂ股指數 ２３３﹒４７ －０﹒２９ ０﹒５１

深證Ｂ股指數 １０８５﹒１３ －０﹒９９ ０﹒４４

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