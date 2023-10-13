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AH股新聞

13/10/2023 15:06

《滬股通》上證Ａ股指數收跌０﹒６４％，陸股通流出６４億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》上證Ａ股指數全日收市跌０﹒６４％，報３２３７﹒７２點。
　　北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５４７﹒１２億元，
賣盤超買盤，淨流出３９﹒６８億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６４﹒３８億元，雙節假期後復市至今
外資共流出逾１３１﹒４億元。（ｒｙ）

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