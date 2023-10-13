《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局今日公布，９月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比持

平，在８月由負轉正後再次掉頭回落０﹒１個百分點。雖然統計師認為消費市場處恢復期，但市

場反應並不樂觀。

消費相關板塊以跌為主，食品飲料方面，蓮花健康（滬：６００１８６）挫５﹒５％，千禾

味業（滬：６０３０２７）跌４﹒３％，香飄飄（滬：６０３７１１）跌逾３％，華統股份

（深：００２８４０）、海天味業（滬：６０３２８８）、金龍魚（深：３００９９９）跟跌。

非食品類表現不佳，日用化工下挫，貝泰妮（深：３００９５７）跌４﹒３％，敷爾佳

（深：３０１３７１）跌３﹒２％，珀萊雅（滬：６０３６０５）、上海家化

（滬：６００３１５）、科思股份（深：３００８５６）及丸美股份（滬：６０３９８３）齊跌

。至於服飾板塊亦回調，雲中馬（滬：６０３１３０）跌４％，愛迪爾（深：００２７４０）跌

近４％，萃華珠寶（深：００２７３１）、哈森股份（滬：６０３９５８）、新澳股份

（滬：６０３８８９）均跌逾３％，老鳳祥（滬：６００６１２）、歌力思

（滬：６０３８０８）等跟跌。（ｒｙ）

