《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》報道，昔日「公募一哥」、明星基金經理王亞偉最

近幾周失聯，知情人士指他已於今年８月起被當局拘留並接受調查，涉及中證監前高級官員朱從

玖的案件。王亞偉目前從事私募基金領域，是深圳千合資本和香港Ｔｏｐ Ａｃｅ Ａｓｓｅｔ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ的創始人，事實上王亞偉在今年６月已被傳出遭帶走

調查，後來他在微信朋友圈上發布貼文，才打破有關傳言。

報道無法聯絡王亞偉及朱從玖置評，千合資本亦未回覆外媒問詢。

王亞偉是華夏基金的開朝元老，他於１９９３年畢業於清華大學後，輾轉之下接觸到證券投

資的相關工作，１９９５年加入華夏證券，在北京的一個營業部任研究部經理。華夏基金成立之

後，王亞偉擔任旗下多隻基金的基金經理，後來因基金業績優秀而一鳴驚人，例如華夏大盤精選

基金在他管理下，於２００６年收益率超過１﹒２倍，２００７年收益率更高達２﹒２６倍，斬

獲全市場收益冠軍的殊榮，即使在２００８年全球爆發股災，華夏大盤亦可全身而退，獲得當年

全市場收益亞軍。

華夏基金的大股東為中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０），持股比例６２﹒２％

。

由於成績標青，他本人亦被稱為「公募一哥」，結果他在２０１２年投奔私募行業自立門戶

，分別在香港成立Ｔｏｐ Ａｃｅ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ及在深圳成立千合資本

，其首個私募基金產品的認購門檻高達２０００萬元人民幣。目前千合資本正在運行的產品共有

５１隻。



＊朱從玖出身金融監管部門，曾任浙江副省長１０年＊



《路透》報道指，王亞偉受查和朱從玖案有關。朱從玖現年５８歲，早年曾在人民銀行研究

生部修讀貨幣銀行學專業，畢業後加入人民銀行任金融管理司幹部，１９９２年調任中證監，官

至深圳證券監管專員辦專員，１９９９年４月起進入上海證券交易所工作，２０００年５月起任

上交所總經理及黨委書記，２００８年１月起任中證監主席助理、黨委委員兼發行監管部主任，

同年當選全國政協委員。

朱從玖於２０１２年５月投身政界，空降到浙江省政府擔任副省長及黨組成員至今，主管省

內金融事務，他於今年１月還被當選為浙江省政協副主席。時至今年５月初，中?委宣布朱從玖

涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查和監察調查。

有內媒此前分析，朱從玖被帶走調查很可能和浙江省金融界反腐浪潮有關，至於失聯已久、

傳聞被當局帶走調查的浙商證券（滬：６０１８７８）前總裁王青山，曾經是朱從玖在中證監任

職時期的秘書。（ｅｙ）

