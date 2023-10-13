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AH股新聞

13/10/2023 16:09

《神州基金》前公募一哥王亞偉據報遭拘留調查，涉中證監朱從玖案

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》報道，昔日「公募一哥」、明星基金經理王亞偉最
近幾周失聯，知情人士指他已於今年８月起被當局拘留並接受調查，涉及中證監前高級官員朱從
玖的案件。王亞偉目前從事私募基金領域，是深圳千合資本和香港Ｔｏｐ　Ａｃｅ　Ａｓｓｅｔ
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｌｉｍｉｔｅｄ的創始人，事實上王亞偉在今年６月已被傳出遭帶走
調查，後來他在微信朋友圈上發布貼文，才打破有關傳言。
　　報道無法聯絡王亞偉及朱從玖置評，千合資本亦未回覆外媒問詢。
　　王亞偉是華夏基金的開朝元老，他於１９９３年畢業於清華大學後，輾轉之下接觸到證券投
資的相關工作，１９９５年加入華夏證券，在北京的一個營業部任研究部經理。華夏基金成立之
後，王亞偉擔任旗下多隻基金的基金經理，後來因基金業績優秀而一鳴驚人，例如華夏大盤精選
基金在他管理下，於２００６年收益率超過１﹒２倍，２００７年收益率更高達２﹒２６倍，斬
獲全市場收益冠軍的殊榮，即使在２００８年全球爆發股災，華夏大盤亦可全身而退，獲得當年
全市場收益亞軍。
　　華夏基金的大股東為中信証券（０６０３０）（滬：６０００３０），持股比例６２﹒２％

　　由於成績標青，他本人亦被稱為「公募一哥」，結果他在２０１２年投奔私募行業自立門戶
，分別在香港成立Ｔｏｐ　Ａｃｅ　Ａｓｓｅｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ及在深圳成立千合資本
，其首個私募基金產品的認購門檻高達２０００萬元人民幣。目前千合資本正在運行的產品共有
５１隻。
　
＊朱從玖出身金融監管部門，曾任浙江副省長１０年＊
　
　　《路透》報道指，王亞偉受查和朱從玖案有關。朱從玖現年５８歲，早年曾在人民銀行研究
生部修讀貨幣銀行學專業，畢業後加入人民銀行任金融管理司幹部，１９９２年調任中證監，官
至深圳證券監管專員辦專員，１９９９年４月起進入上海證券交易所工作，２０００年５月起任
上交所總經理及黨委書記，２００８年１月起任中證監主席助理、黨委委員兼發行監管部主任，
同年當選全國政協委員。
　　朱從玖於２０１２年５月投身政界，空降到浙江省政府擔任副省長及黨組成員至今，主管省
內金融事務，他於今年１月還被當選為浙江省政協副主席。時至今年５月初，中?委宣布朱從玖
涉嫌嚴重違紀違法，正接受審查和監察調查。
　　有內媒此前分析，朱從玖被帶走調查很可能和浙江省金融界反腐浪潮有關，至於失聯已久、
傳聞被當局帶走調查的浙商證券（滬：６０１８７８）前總裁王青山，曾經是朱從玖在中證監任
職時期的秘書。（ｅｙ）

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