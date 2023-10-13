《經濟通通訊社１３日專訊》印度繼針對中國智能手機製造商ｖｉｖｏ、小米等作出洗錢等

指控，甚至拘捕ｖｉｖｏ的４名高管後，《印度斯坦時報》引述知情人士表示，印度中央政府近

日全面收緊經濟安全監管，禁止印度國內外任何與中國和巴基斯坦等「敵對國家」有「商業安排

」的企業實體直接參與印度當地項目。

知情人士稱，印度中央政府最近向所有邦政府發出信函，宣稱由於安全擔憂增加，各邦在與

「敵對鄰國」建立任何商業關係之前，必須尋求批准，同時要求所有與印度接壤國家的實體有任

何商業安排的投資實體，必須事先進行篩選和登記。這一決定是印中央政府結合各機構的安全意

見後做出的。

報道指，這等於修改了２０２０年７月的規定。２０２０年７月２３日，印度政府在沒有點

名任何特定國家的情況下，以國家安全為由，限制與印度接壤國家的公司參與該國政府採購項目

。當時媒體分析認為，此舉針對中巴兩國意味明顯。印度最新的規定則將禁止中國間接參與電力

、石油、煤炭和電信等戰略行業。



＊中國學者：印度要減少本土經濟中的中國元素＊



內地官媒《環球時報》引述上海復旦大學南亞研究中心副主任林民旺表示，印度現在實際上

在跟中國「玩兩手」，一方面在邊界問題上該接觸的接觸，另一方面繼續對中資企業進行打壓。

莫迪政府這次再次收緊投資規定，很大程度上是要進一步擺脫對中國的經濟依賴，或者說減少印

度經濟中的中國元素。這種敵意會令願意前往印度投資的中資企業進一步減少，印度經濟難免會

受影響。（ｓｌ）

