《經濟通通訊社１３日專訊》２０２３中國（北京）數字金融論壇昨日在北京豐台麗澤金融

商務區舉行，中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）聯合愛棋道（北京）文化

傳播有限公司、武漢天喻信息產業股份有限公司（深：３００２０５）、廣東德生科技股份有限

公司（深：００２９０８）發布數字人民幣預付費產品「智安鑫」，是郵儲銀行在數字人民幣智

能合約應用上的又一創新應用。

「智安鑫」是基於數字人民幣預付費產品，疊加資產生息、數字人民幣硬件錢包一卡多應用

及數字人民幣交易數據積累、數據要素應用的創新產品。該產品特點包括：在交易側依托人行數

字貨幣研究所推出的數字人民幣智能合約標準產品「元管家」，延伸提供預付資金管理及增值服

務，保護消費者權益的同時保障商戶經營；在應用側，與愛棋道線上線下消費場景互動，依托天

喻信息硬件錢包一卡多應用，實現線下教學點硬錢包登記信息、核銷課時，便利學生使用；在數

據側，依托德生科技民生卡大數據積累與愛棋道學生大數據碰撞、分析和應用，促進對全國青少

年群體「國棋」傳統文化和體育競技精神的傳承教育。（ｓｌ）

