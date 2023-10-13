《經濟通通訊社１３日專訊》據美媒報道，日前駕車闖入美國三藩市中國駐舊金山總領事館

證件大廳後被警方擊斃的司機，當局周四確認其身份為３１歲、姓名譯音楊占元

（Ｚｈａｎｙｕａｎ Ｙａｎｇ）的華裔男子。

據《三藩市標準報》報道，楊占元居於Ｉｎｎｅｒ Ｓｕｎｓｅｔ一處公寓。該報記者在楊

占元房間內發現的文件顯示，楊占元來自山東，２０１４年畢業於山東曲阜師範大學杏壇學院環

境科學專業；房內有一批仿製槍械、刀、弓箭、無人機，以及關於政治暗殺的書，還有一塊大白

板手繪了東亞和東南亞地圖，並寫著中文字「解放思想」、「實事求是」。報道引述多方消息來

源稱，案發現場發現一把刀和十字弓。

報道引述與楊占元住在同一屋簷下３年的室友形容，楊占元為人非常內向，很少與人交談，

多數時間都在打機，亦會到公園跑步和射箭、玩無人機打發時間，很偶爾才有一些朋友來找楊占

元，而楊占元間中會去探望住在聖塔克拉拉郡的一位堂表親。室友又指，對楊占元並不很了解，

亦完全不明白楊占元駕車闖入領事館的原因，但如果說楊占元變得激進，應該是最近的事，因為

最近幾個月楊占元出現一些奇怪行為，例如突然一反常態吃喝掉她的食物，還喝光了她的酒，而

之前楊占元並不喝酒。室友並提到，楊占元闖領事館所駕駛的私家車亦非其所有，而是屬於另一

位室友。

該室友又透露，楊占元曾就讀三舊金山藝術大學，目前似乎無業，不了解他如何合法地留在

當地。楊占元遺留在房內的銀包內則有一張學生證，顯示他還曾就讀舊金山城市學院。（ｓｌ）

