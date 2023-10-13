《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局公布，９月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比持平，
在８月由負轉正後再次掉頭回落０﹒１個百分點；全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降
２﹒５％，降幅為近六個月最小。
國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，９月消費市場持續恢復，ＣＰＩ環比繼
續上漲，但受上年同期對比基數走高影響，同比由漲轉平。據測算，在９月的ＣＰＩ同比變動中
，翹尾影響約為－０﹒２個百分點，上月為０﹒２個百分點；今年價格變動的新影響約為０﹒２
個百分點，上月為－０﹒１個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲
幅與上月相同。
＊雙節前食品價格漲幅低於歷史同期＊
從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒１個百分點。其中，食品價格上漲
０﹒３％，漲幅比上月回落０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒０６個百分點。今年中秋、
國慶節前市場供應較為充足，食品價格漲幅略低於歷史同期平均水平。食品中，開學季疊加雙節
臨近，鮮菜和雞蛋價格分別上漲３﹒３％和３﹒２％；休漁期結束供應增加，蝦蟹類和海水魚價
格分別下降２﹒６％和０﹒８％；豬肉、鮮果、禽肉類等食品價格基本穩定。
非食品價格上漲０﹒２％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲約０﹒１４個百分點。非食品
中，工業消費品價格上漲０﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，其中受國際油價上行影響
，國內汽油價格上漲２﹒４％；秋裝換季上新，服裝價格上漲０﹒９％。服務價格由上月上漲
０﹒１％轉為下降０﹒１％，其中暑期結束出行減少，飛機票、賓館住宿和旅遊價格分別下降
１２﹒６％、５﹒５％和３﹒４％；新學期開學，教育服務價格上漲１﹒４％。
＊食品價同比降幅擴大，豬肉價跌２２％＊
從同比看，ＣＰＩ由上月上漲０﹒１％轉為持平。其中，食品價格下降３﹒２％，降幅比上
月擴大１﹒５個百分點，主要是上年同期食品對比價格走高，影響ＣＰＩ下降約０﹒６０個百分
點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別下降２２％和６﹒４％，降幅分別擴大４﹒１和３﹒１個百分
點，合計影響ＣＰＩ下降約０﹒５１個百分點，佔食品價格總降幅近九成；羊肉和食用油價格分
別下降５﹒１％和３﹒１％，降幅均有擴大；水產品和鮮果價格由漲轉降，降幅分別為１﹒５％
和０﹒３％。
非食品價格上漲０﹒７％，漲幅擴大０﹒２個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５７個百分點
。非食品中，工業消費品價格下降０﹒３％，降幅收窄０﹒５個百分點，其中汽油價格下降
１﹒２％，降幅收窄３﹒４個百分點。服務價格上漲１﹒３％，漲幅與上月相同，其中飛機票、
旅遊和賓館住宿價格分別上漲１４％、１２﹒３％和１０﹒４％，漲幅均有回落；教育服務價格
上漲１﹒８％，漲幅有所擴大。（ｓｌ）
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