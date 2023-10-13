  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/10/2023 10:10

【數據解讀】國家統計局：工業品需求逐步恢復，ＰＰＩ環比漲幅擴

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局公布，９月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比持平，
在８月由負轉正後再次掉頭回落０﹒１個百分點；全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降
２﹒５％，降幅為近六個月最小。
　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，受工業品需求逐步恢復、國際原油價格
繼續上漲等因素影響，９月ＰＰＩ環比漲幅擴大，同比降幅收窄。在９月２﹒５％的ＰＰＩ同比
降幅中，翹尾影響約為－０﹒２個百分點，上月為－０﹒３個百分點；今年價格變動的新影響約
為－２﹒３個百分點，上月為－２﹒７個百分點。
　
＊鋰離子電池、新能源車整車製造價格環比下降＊
　
　　從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生產資料價格上
漲０﹒５％，漲幅擴大０﹒２個百分點；生活資料價格上漲０﹒１％，漲幅與上月相同。國際原
油價格繼續上行，帶動國內石油和天然氣開採業價格上漲４﹒１％，石油煤炭及其他燃料加工業
價格上漲３﹒１％。需求改善、供給偏緊，推動有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒２％，
煤炭開採和洗選業價格上漲１﹒１％。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格持平。另外，文教工美體
育和娛樂品製造業價格上漲０﹒７％，農副食品加工業價格上漲０﹒６％，紡織業價格上漲
０﹒２％；計算機整機製造價格上漲０﹒７％，智能消費設備製造價格上漲０﹒５％；鋰離子電
池製造價格下降１﹒５％，新能源車整車製造價格下降０﹒１％。
　
＊煤炭石油等五行業價降，對ＰＰＩ總降幅影響達六成＊
　
　　從同比看，ＰＰＩ下降２﹒５％，降幅比上月收窄０﹒５個百分點。其中，生產資料價格下
降３％，降幅收窄０﹒７個百分點；生活資料價格下降０﹒３％，降幅擴大０﹒１個百分點。主
要行業價格降幅收窄：煤炭開採和洗選業下降１５﹒６％，收窄０﹒６個百分點；化學原料和化
學製品製造業下降７﹒１％，收窄３﹒３個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業下降６﹒７％，
收窄２﹒９個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業下降５％，收窄１﹒６個百分點；石油和天然
氣開採業下降３﹒３％，收窄７﹒３個百分點。上述５個行業合計影響ＰＰＩ同比下降約
１﹒４２個百分點，佔總降幅的近六成。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲
５﹒７％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲２﹒７％；新能源車整車製造價格下降４﹒５％
，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降１﹒８％。（ｓｌ）

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金