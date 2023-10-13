《經濟通通訊社１３日專訊》國家統計局公布，９月消費者價格指數（ＣＰＩ）同比持平，

在８月由負轉正後再次掉頭回落０﹒１個百分點；全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降

２﹒５％，降幅為近六個月最小。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指出，受工業品需求逐步恢復、國際原油價格

繼續上漲等因素影響，９月ＰＰＩ環比漲幅擴大，同比降幅收窄。在９月２﹒５％的ＰＰＩ同比

降幅中，翹尾影響約為－０﹒２個百分點，上月為－０﹒３個百分點；今年價格變動的新影響約

為－２﹒３個百分點，上月為－２﹒７個百分點。



＊鋰離子電池、新能源車整車製造價格環比下降＊



從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。其中，生產資料價格上

漲０﹒５％，漲幅擴大０﹒２個百分點；生活資料價格上漲０﹒１％，漲幅與上月相同。國際原

油價格繼續上行，帶動國內石油和天然氣開採業價格上漲４﹒１％，石油煤炭及其他燃料加工業

價格上漲３﹒１％。需求改善、供給偏緊，推動有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒２％，

煤炭開採和洗選業價格上漲１﹒１％。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格持平。另外，文教工美體

育和娛樂品製造業價格上漲０﹒７％，農副食品加工業價格上漲０﹒６％，紡織業價格上漲

０﹒２％；計算機整機製造價格上漲０﹒７％，智能消費設備製造價格上漲０﹒５％；鋰離子電

池製造價格下降１﹒５％，新能源車整車製造價格下降０﹒１％。



＊煤炭石油等五行業價降，對ＰＰＩ總降幅影響達六成＊



從同比看，ＰＰＩ下降２﹒５％，降幅比上月收窄０﹒５個百分點。其中，生產資料價格下

降３％，降幅收窄０﹒７個百分點；生活資料價格下降０﹒３％，降幅擴大０﹒１個百分點。主

要行業價格降幅收窄：煤炭開採和洗選業下降１５﹒６％，收窄０﹒６個百分點；化學原料和化

學製品製造業下降７﹒１％，收窄３﹒３個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業下降６﹒７％，

收窄２﹒９個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業下降５％，收窄１﹒６個百分點；石油和天然

氣開採業下降３﹒３％，收窄７﹒３個百分點。上述５個行業合計影響ＰＰＩ同比下降約

１﹒４２個百分點，佔總降幅的近六成。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上漲

５﹒７％，有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲２﹒７％；新能源車整車製造價格下降４﹒５％

，計算機通信和其他電子設備製造業價格下降１﹒８％。（ｓｌ）

