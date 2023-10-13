《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署公布，按美元計價，今年９月中國進出口總值
５２０５﹒５億美元，同比下降６﹒２％。其中，出口２９９１﹒３億美元，下降６﹒２％，略
勝預期的下降８％，降幅較上月收窄２﹒６％，連續第二個月谷底反彈；進口２２１４﹒２億美
元，下降６﹒２％，略勝預期的下降６﹒３％，降幅較上月收窄１﹒１個百分點，亦是連續第二
個月反彈；貿易順差７７７﹒１億美元，多於預期的７０６億美元，前值６８３﹒６億美元。
按美元計價，今年前９個月中國進出口總值４﹒４１萬億美元，同比下降６﹒４％。其中，
出口２﹒５２萬億美元，下降５﹒７％；進口１﹒８９萬億美元，下降７﹒５％；貿易順差
６３０３億美元，前值５５３４億美元。
＊人民幣計９月出口降０﹒６％，進口降０﹒８％＊
按人民幣計價，今年９月中國進出口總額３﹒７４萬億元（人民幣．下同），同比降
０﹒７％，環比增長４﹒３％，環比連續兩個月增長，規模創年內單月新高。其中，出口
２﹒１５萬億元，同比降０﹒６％，環比增５﹒５％；進口１﹒５９萬億元，同比降０﹒８％，
環比增２﹒７％；貿易順差５５８７﹒４億元，前值順差４８８０億元。
按人民幣計價，今年前９個月中國進出口總額３０﹒８萬億元，同比降０﹒２％。其中，出
口１７﹒６萬億元，同比增長０﹒６％；進口１３﹒２萬億元，同比下降１﹒２％；貿易順差
４﹒４萬億元，前值３﹒８６萬億元。
從季度看，進出口逐季抬升，一、二、三季度分別為９﹒７２萬億元、１０﹒２９萬億元、
１０﹒７９萬億元。（ｓｌ）
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