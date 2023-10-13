《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８９﹒６７

萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％，低於市場預期的１０﹒７％，增速分別比上月

末和上年同期低０﹒３個和１﹒８個百分點；狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒８４萬億元，同比增

長２﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和４﹒３個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）

餘額１０﹒９３萬億元，同比增長１０﹒７％。前三季度淨投放現金４６２３億元。（ｃｔ）

