《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８９﹒６７
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％，低於市場預期的１０﹒７％，增速分別比上月
末和上年同期低０﹒３個和１﹒８個百分點；狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒８４萬億元，同比增
長２﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和４﹒３個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）
餘額１０﹒９３萬億元，同比增長１０﹒７％。前三季度淨投放現金４６２３億元。（ｃｔ）
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13/10/2023 16:09
【聚焦數據】內地９月Ｍ２增長１０﹒３％低預期，Ｍ１增２﹒１％
《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８９﹒６７
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％，低於市場預期的１０﹒７％，增速分別比上月
末和上年同期低０﹒３個和１﹒８個百分點；狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒８４萬億元，同比增
長２﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和４﹒３個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）
餘額１０﹒９３萬億元，同比增長１０﹒７％。前三季度淨投放現金４６２３億元。（ｃｔ）
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