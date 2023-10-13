  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

13/10/2023 16:09

【聚焦數據】內地９月Ｍ２增長１０﹒３％低預期，Ｍ１增２﹒１％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２８９﹒６７
萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％，低於市場預期的１０﹒７％，增速分別比上月
末和上年同期低０﹒３個和１﹒８個百分點；狹義貨幣（Ｍ１）餘額６７﹒８４萬億元，同比增
長２﹒１％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒１個和４﹒３個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）
餘額１０﹒９３萬億元，同比增長１０﹒７％。前三季度淨投放現金４６２３億元。（ｃｔ）　

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金