《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月份，人民幣貸款增加２﹒３１萬億元，低
於預期的２﹒５萬億元，同比少增１７６４億元。
前三季度人民幣貸款增加１９﹒７５萬億元，同比多增１﹒５８萬億元。分部門看，住戶貸
款增加３﹒８５萬億元，其中，短期貸款增加１﹒７５萬億元，中長期貸款增加２﹒１萬億元；
企（事）業單位貸款增加１５﹒６８萬億元，其中，短期貸款增加３﹒９９萬億元，中長期貸款
增加１１﹒８８萬億元，票據融資減少３３５５億元；非銀行業金融機構貸款減少４７億元。
９月末，本外幣貸款餘額２３９﹒５２萬億元，同比增長１０﹒２％。人民幣貸款餘額
２３４﹒５９萬億元，同比增長１０﹒９％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和０﹒４
個百分點。
＊９月人幣存款增２﹒２４萬億元、外幣存款減少１６５億美元＊
前三季度人民幣存款增加２２﹒４８萬億元，同比少增２７３７億元。其中，住戶存款增加
１４﹒４２萬億元，非金融企業存款增加４﹒５２萬億元，財政性存款增加６７３８億元，非銀
行業金融機構存款增加９５８億元。９月份，人民幣存款增加２﹒２４萬億元，同比少增
３８９５億元。
９月末，本外幣存款餘額２８６﹒６萬億元，同比增長９﹒７％。人民幣存款餘額２８１萬
億元，同比增長１０﹒２％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和１﹒１個百分點。
９月末，外幣存款餘額７７８９億美元，同比下降１２％。前三季度外幣存款減少７５０億
美元，同比少減３７１億美元。９月份，外幣存款減少１６５億美元，同比少減９８億美元。
（ｃｔ）
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