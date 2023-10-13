《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月份，人民幣貸款增加２﹒３１萬億元，低

於預期的２﹒５萬億元，同比少增１７６４億元。

前三季度人民幣貸款增加１９﹒７５萬億元，同比多增１﹒５８萬億元。分部門看，住戶貸

款增加３﹒８５萬億元，其中，短期貸款增加１﹒７５萬億元，中長期貸款增加２﹒１萬億元；

企（事）業單位貸款增加１５﹒６８萬億元，其中，短期貸款增加３﹒９９萬億元，中長期貸款

增加１１﹒８８萬億元，票據融資減少３３５５億元；非銀行業金融機構貸款減少４７億元。

９月末，本外幣貸款餘額２３９﹒５２萬億元，同比增長１０﹒２％。人民幣貸款餘額

２３４﹒５９萬億元，同比增長１０﹒９％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒２個和０﹒４

個百分點。



＊９月人幣存款增２﹒２４萬億元、外幣存款減少１６５億美元＊



前三季度人民幣存款增加２２﹒４８萬億元，同比少增２７３７億元。其中，住戶存款增加

１４﹒４２萬億元，非金融企業存款增加４﹒５２萬億元，財政性存款增加６７３８億元，非銀

行業金融機構存款增加９５８億元。９月份，人民幣存款增加２﹒２４萬億元，同比少增

３８９５億元。

９月末，本外幣存款餘額２８６﹒６萬億元，同比增長９﹒７％。人民幣存款餘額２８１萬

億元，同比增長１０﹒２％，增速分別比上月末和上年同期低０﹒３個和１﹒１個百分點。

９月末，外幣存款餘額７７８９億美元，同比下降１２％。前三季度外幣存款減少７５０億

美元，同比少減３７１億美元。９月份，外幣存款減少１６５億美元，同比少減９８億美元。

（ｃｔ）

