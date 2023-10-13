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AH股新聞

13/10/2023 16:09

【聚焦數據】人行：９月社融增量４﹒１２萬億，高於預期

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月份，社會融資規模增量為４﹒１２萬億元
（人民幣．下同），高於預期的３﹒８萬億元，比上年同期多５６３８億元。
　
＊前三季企業債券淨融資１﹒６３萬億元，同比少６１２８億元＊
　
　　前三季度社會融資規模增量累計為２９﹒３３萬億元，比上年同期多１﹒４１萬億元。其中
，對實體經濟發放的人民幣貸款增加１９﹒５２萬億元，同比多增１﹒５５萬億元；對實體經濟
發放的外幣貸款折合人民幣減少１３６５億元，同比少減８５２億元；委託貸款增加１０５７億
元，同比少增２２４１億元；信託貸款增加６３９億元，同比多增５４５３億元；未貼現的銀行
承兌匯票增加２４１７億元，同比多增３３０９億元；企業債券淨融資１﹒６３萬億元，同比少
６１２８億元；政府債券淨融資５﹒９６萬億元，同比多４６２億元；非金融企業境內股票融資
６７４４億元，同比少１９９４億元。
　　從結構看，前三季度對實體經濟發放的人民幣貸款佔同期社會融資規模的６６﹒６％，同比
高２﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣佔比－０﹒５％，同比高０﹒３個百
分點；委託貸款佔比０﹒４％，同比低０﹒８個百分點；信託貸款佔比０﹒２％，同比高１﹒９
個百分點；未貼現的銀行承兌匯票佔比０﹒８％，同比高１﹒１個百分點；企業債券佔比
５﹒５％，同比低２﹒５個百分點；政府債券佔比２０﹒３％，同比低０﹒９個百分點；非金融
企業境內股票融資佔比２﹒３％，同比低０﹒８個百分點。（ｃｔ）

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