《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，９月末社會融資規模存量為３７２﹒５萬億元

（人民幣．下同），同比增長９％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２３２﹒７８萬

億元，同比增長１０﹒７％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為１﹒７６萬億元，同

比下降１９﹒３％；委託貸款餘額為１１﹒３６萬億元，同比增長１﹒３％；信託貸款餘額為

３﹒８１萬億元，同比下降１﹒４％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒９１萬億元，同比下降

０﹒３％；企業債券餘額為３１﹒３９萬億元，同比下降０﹒３％；政府債券餘額為６６﹒１４

萬億元，同比增長１２﹒２％；非金融企業境內股票餘額為１１﹒３１萬億元，同比增長

９﹒４％。

從結構看，９月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６２﹒５％

，同比高１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒５％，同比低０﹒１

個百分點；委託貸款餘額佔比３％，同比低０﹒３個百分點；信託貸款餘額佔比１％，同比低

０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低０﹒１個百分點；企業債券

餘額佔比８﹒４％，同比低０﹒８個百分點；政府債券餘額佔比１７﹒８％，同比高０﹒５個百

分點；非金融企業境內股票餘額佔比３％，同比持平。

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