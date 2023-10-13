《經濟通通訊社１３日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平１０月１０日至１３日先

後去到江西九江、景德鎮、上饒等地，深入長江岸線、企業、歷史文化街區、農村等進行調研，

到訪長江國家文化公園九江城區段、中國石化九江分公司、景德鎮在陶陽里歷史文化街區、昌河

飛機工業（集團）有限公司、上饒市婺源縣秋口鎮王村石門自然村等。

習近平強調，江西要立足自身的特色和優勢，著眼高質量發展、綠色發展、低碳發展等新要

求，解放思想、開拓進取，揚長補短、固本興新，努力在加快革命老區高質量發展上走在前、在

推動中部地區崛起上勇爭先、在推進長江經濟帶發展上善作為。

習近平指出，要加快傳統產業改造升級，加快戰略性新興產業發展壯大，積極部署未來產業

，努力構建體現江西特色和優勢的現代化產業體系。有針對性地部署創新鏈，積極對接國家戰略

科技資源，突破一批關鍵核心技術，打造一批高新技術產業，形成在全國有影響力的產業集群。

積極推進數字經濟和實體經濟融合，發展壯大數字經濟。堅定不移走生態優先、綠色發展之路，

推動全面綠色轉型，打造生態文明建設高地。



＊大力發展口岸經濟，打造區域物流樞紐和商貿中心＊



習近平並指，要大力發展口岸經濟，建設長江經濟帶重要節點城市，打造區域性物流樞紐和

商貿中心。做大做強都市圈，主動對接和服務長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設，增強對資

金、技術、人才等的吸引力。發揮生態優勢和傳統農業優勢，打造區域性優質農副產品生產和供

應基地。鞏固傳統商路，積極開拓新路，深度融入共建「一帶一路」。深化重點領域改革，加強

營商環境建設，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。有序擴大民間投資市場准入，

推進促進公平競爭的政策實施，構建親清統一的新型政商關系，促進民營經濟健康發展。

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