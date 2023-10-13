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AH股新聞

13/10/2023 17:42

【數據解讀】大新銀行：內地經濟動力仍較弱，料全年通脹１％以下

　　《經濟通通訊社１３日專訊》內地今日密集公布９月消費者價格指數（ＣＰＩ）、工業生產
者出廠價格（ＰＰＩ）及進出口等數據。９月ＣＰＩ意外持平，較８月的０﹒１％升幅略為放緩
，低過市場預期的０﹒２％升幅；ＰＰＩ連續１２個月通縮，但也是連續三個月跌幅收窄。大新
銀行經濟研究及投資策略部表示，數據反映經濟動力仍然較弱。整體而言，隨著去年同期通脹按
年升幅由逾一年高位逐步回落，比較基數逐步降低下，預料未來數月整體通脹下行壓力略為紓緩
，近期國際能源價格由低位回升亦有助穩定整體物價。預期今年整體通脹或僅１％以下。ＰＰＩ
方面，展望未來，內地製造業重返擴張水平，加上能源價格有所回穩，估計短期內或將見底，惟
全年或仍會錄得２％至３％通縮。
　
＊出口、製造業及消費均略有改善，或助穩定進口＊
　
　　內地９月外貿表現逐步改善，整體出口按美元計按年減少６﹒２％，跌幅小過市場預期的
８％，惟連續五個月倒退，不過較上月的８﹒８％跌幅顯著收窄；進口跌幅收窄１﹒１個百分點
至６﹒２％，跌幅略為小過市場預期的６﹒３％；貿易順差擴大至７７７億美元，多過市場預期
的７０６億美元。大新銀行經濟研究及投資策略部認為，外圍製造業活動略為改善、出口新訂單
略為回穩的情況下，內地整體出口表現或漸趨穩定。內地手機晶片製造取得進展，有望繼續紓緩
高端技術產品及機電產品出口，不過美日等國繼續對華實施科技限制，或繼續不利未來高端技術
產品進口。內地出口、製造業活動及消費表現均略有改善，加上內地近期加強對房地產及內需消
費的支持政策，或有助穩定進口表現。（ｓｌ）

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